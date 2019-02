I Queen aprono la notte degli Oscar e incendiano il Dolby Theatre video

optimaitalia

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Il rock è l'eterna rotturaschemi e l'eterno piacere dei timpani, e quando ilaabbiamo una prova di quanto sia infinita la lezione che le chitarre elettriche e il rumore danno ogni giorno al mondo intero. Bohemian Rhapsody ha restituito la potenza emozionale di una band che ancora scrive la storia della musica internazionale, e l'interpretazione di Rami Malek ha portato la pellicola di Bryan Singer a 5 nomination per la statuetta più ambita del mondo del cinema: miglior film, miglior attore protagonista, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior montaggio.Si parlava di rotturaschemi proprio perché per questa edizione della cerimonial'apertura dell'evento non è stata ad un conduttore, bensì alla band orfana di Freddie Mercury che è salita sul palco con Adam Lambert. La star di American Idol ha calcato i palchi con ...