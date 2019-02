I genitori di Renzi al gip : «Siamo due pensionati» Video Chiesta revoca dei domiciliari : Interrogati per quattro ore Tiziano Renzi e Laura Bovoli. «Siamo due pensionati» hanno detto al gip

genitori di Matteo Renzi interrogati dal gip : “Siamo due pensionati” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, hanno risposto alle domande del gip, nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e fatture false. A una domanda in cui si chiedeva loro quale fosse l'attività che svolgono attualmente hanno precisato: "Siamo due pensionati".Continua a leggere

I genitori di Renzi interrogati dal gip : 'Siamo due pensionati' - : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, indagati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, hanno risposto per oltre due ore alle domande del giudice. L'avvocato: "Non escludiamo l'archiviazione"

I genitori di Renzi al gip : Siamo due pensionati' - Il difensore chiede la revoca degli arresti domiciliari : Il legale di Tiziano Renzi e Laura Bovoli ha presentato al giudice un'istanza per la revoca degli arresti domiciliari dei suoi assistiti, "vista l' insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari". ...

I genitori di Renzi al gip : "Siamo due pensionati" Il difensore chiede la revoca degli arresti : L'avvocato Federico Bagattini sottolinea "l'insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari". Dopo la moglie, TizianoRenzi è stato interrogato per circa due ore

genitori Renzi a Gip : "Siamo pensionati" : 22.30 "Siamo pensionati". Così Tiziano Renzi e Laura Bovoli,Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, al Gip che chiedeva quale fosse la loro attività attualmente. Lo riferisce il legale difensore dei Renzi. La madre di Matteo si è dimessa dalle cariche nella società di famiglia e il padre ha cancellato l'iscrizione dagli agenti di commercio, spiega l'avvocato che chiede la revoca dei domiciliari perché "non vi è pericolo di reiterazione del ...

genitori Renzi - chiesta revoca domiciliari/ "Processo? C'è anche l'archiviazione" : Interrogatorio di garanzia Genitori di Matteo Renzi: chiesta revoca domiciliari per Tiziano e Laura Bovoli. Avvocato: "Processo? C'è anche archiviazione"

La difesa dei genitori di Renzi ha chiesto la revoca dei domiciliari : Quasi cinque ore di interrogatorio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, ascoltati al palazzo di giustizia di Firenze dal gip Angela Fantechi. I genitori dell'ex premier, da una settimana agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Firenze che li vede indagati con le accuse di bancarotta e false fatturazioni riguardanti alcune società cooperative, avrebbero risposto alle domande e collaborato. Al punto che lo storico ...

La difesa dei genitori di Renzi ha chiesto la revoca dei domiciliari : Quasi cinque ore di interrogatorio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, ascoltati al palazzo di giustizia di Firenze dal gip Angela Fantechi. I genitori dell'ex premier, da una settimana agli arresti ...

Renzi - genitori interrogati da gip. Legali : 'Chiesta revoca domiciliari' : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono arrivati intorno alle 14:30 al palazzo di giustizia di Firenze per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Angela Fantechi ...

genitori Renzi - la difesa chiede la revoca degli arresti domiciliari : Gli avvocati difensori di Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno presentato un'istanza per la revoca degli arresti domiciliari sostenendo "l'insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari". Lo ha riferito l'avvocato Federico Bagattini uscendo dal palazzo di giustizia dopo gli interrogatori dei Genitori dell'ex premier Matteo Renzi. La decisione sull'istanza deve essere presa entro cinque giorni. Tiziano ...

genitori Renzi - la difesa chiede la revoca degli arresti domiciliari : Gli avvocati difensori di Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno presentato un'istanza per la revoca degli arresti domiciliari sostenendo 'l'insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari'. Lo ha ...

I genitori di Renzi si difendono davanti al gip - l'avvocato : "Chiesta la revoca degli arresti" : "Abbiamo presentato al giudice un'istanza per la revoca degli arresti domiciliari di Tiziano Renzi e Laura Bovoli vista l'insussistenza dell'esigenza delle misure cautelari". Ha detto l'avvocato difensore Federico Bagattini uscendo dal palazzo di giustizia dopo gli interrogatori dei genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Sull'istanza di revoca il pm deve dare parere e il gip ha tempo cinque giorni per decidere.I genitori dell'ex premier Matteo ...

I genitori di Renzi si difendono davanti al gip : I genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, ai domiciliari dal 18 febbraio per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, hanno risposto alle domande del gip Angela Fantechi nell'interrogatorio di garanzia al palazzo di giustizia di Firenze. E' la stessa giudice che ha firmato l'ordinanza.Prima Laura Bovoli, per circa due ore e mezzo, poi il marito Tiziano Renzi (che ha atteso il suo turno in una stanza separata del ...