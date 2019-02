Harley-Davidson | con IBM nasce la prima moto elettrica della casa di Milwaukee

Il futuro di Harley Davidson passa dalle tecnologie IBM : ... LiveWire - ha infatti annunciato una partnership con IBM che ha lo scopo di portare Harley Davidson nel mondo digitale. Cloud e internet of things sono le due tecnologie alla base del servizio H-D ...

Harley-Davidson - la crisi sembra farsi sempre più nera : ... e siamo stimolati dallo slancio che stiamo costruendo" ha dichiarato Matt Levatich in un'intervista al canale d'economia CNBC.

Si vendono sempre meno Harley-Davidson : Immaginate la persona-tipo sopra una Harley Davidson e avrete un'idea del problema (ma c'entrano anche i dazi, il dollaro e forse in parte anche Trump)

Ford F-150 Harley-Davidson Edition - insieme per un'edizione speciale : Una versione speciale , connubio di due icone americane, a quattro e due ruote, apprezzate in tutto il mondo. In realtà l'allestimento era stato prodotto da Ford in passato, ma la collaborazione con ...

Ford F-150 Harley-Davidson Edition : dedicata al mito delle moto custom [FOTO] : L’edizione speciale del pick-up americano dedicata alle moto Harley-Davidson stupisce per la sua estetica da vera dura e per la sua completa dotazione Debutta sul mercato americano la nuova Ford F-150 Harley-Davidson Edition, edizione speciale dedicata al mitico marchio americano di moto custom. Il pick-up yankee vanta sospensioni BDS con ammortizzatori Fox, un set di ruote in lega da 22 pollici ispirato alla moto Fat Boy e pneumatici ...

Il primo test su strada dello scooter elettrico Harley-Davidson : La metamorfosi verso il mondo elettrico di Harley-Davidson è ormai alle porte, perché dopo i molti annunci in estate vedremo su strada LiveWire, prima moto completamente elettrica realizzata dalla casa di Milwaukee. La svolta dell’azienda è però forte e passa da altri due mezzi che vedremo nei prossimi mesi: una bici e uno scooter, sempre al 100% elettrici e connessi, con una serie di funzioni in grado di agevolare la guida (controllo ...

Harley-Davidson sbanda dopo la trimestrale : Giornata da dimenticare a Wall Street per Harley-Davidson , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,42% dopo aver comunicato risultati di bilancio deludenti. L'utile per azione al netto ...

Harley-Davidson - la Regina delle custom protagonista al Motor Bike Expo 2019 [FOTO] : Si rinnova anche per il 2019 la partecipazione di Harley-Davidson al Motor Bike Expo cove si celebre il variegato ed affascinante mondo custom Quella di Harley-Davidson torna protagonista in italia con la sua partecipazione al Motor Bike Expo 2019, l’ormai celebre appuntamento che raduna a Verona tutto il mondo custom e non solo. Quella di Harley-Davidson è come sempre è come sempre una presenza in grande stile in grado di fornire una full ...

La strategia di Harley-Davidson per conquistare il mondo elettrico : “Accelerazione fulminea, agilità e manovrabilità. Questo prototipo elettrico superleggero rivela un nuovo modo di montare in sella. Polso a manetta. Non serve la patente”. Questo è il post di lancio per uno dei nuovi mezzi pronti a conquistare il mercato del mondo elettrico made by Harley-Davidson. Il colosso di Milwaukee, che ha creato il sogno di “prendere e viaggiare”, magari sulla Route 66, che ha fatto la sua fortuna ...

La prima Harley Davidson 100% elettrica costa 34.200 euro : Due mesi fa vi avevamo raccontato che la prima moto elettrica firmata Harley Davidson era quasi pronta e l'avevamo vista nei padiglioni dell'Eicma alla Fiera di Milano. Ebbene sì, il brand che forse più di tutti è fedele alle proprie tradizioni tecniche, con quel bicilindrico a V di 45° concettualmente rimasto immutato per 115 anni, è anche il primo a portare sul mercato una moto a emissioni zero fatta e ...

Rivoluzione Harley Davidson : debuttano le mini moto elettriche" : Addio magico suono del 'V-Twin', è l'unico rumore di motore al mondo coperto da brevetto,, addio vibrazioni e fascino antico: l'Harley di domani sarà completamente diversa. Noi non siamo un partito, ...