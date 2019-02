Guidati da Spike Lee | agli Oscar 2019 i veri trionfatori sono gli artisti di colore

optimaitalia

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Forse l'immagine simbolo che rimarrà a questiè quella diLee che, sin dal red carpet, mostra due vistosi anelli alle mani con le scritte "Love" e "Hate". Si tratta di una citazione del suo capolavoro Fa' la cosa giusta, ma forse anche di una metafora relativa a un paese come gli Stati Uniti, e non solo quello, spaccato tra sentimenti contrastanti. Perché lontano dal palco del Dolby Theatre, sul quale viene premiato come miglior film l'ottimista Green Book di Peter Farrelly, un racconto che trova una facile via di buon senso per mettere d'accordo un bianco italoamericano e un musicista nero, la realtà è più contraddittoria e sfumata, con la sua mescolanza di amore e odio, leader politici che vogliono erigere muri e persone che, fortunatamente, vogliono invece abbattere steccati e aprire porte al dialogo.ELee con BlacKkKlansman, racconta esattamente questo ...