Guaidó resta in Colombia e avverte Maduro | “Tutte le opzioni per liberare il Venezuela” 

I big d’Europa dalla parte di Guaidó . L’Italia resta senza alleati e blocca il testo comune della Ue : Il primo passo lo fanno Francia e Spagna. Poi, con il passare delle ore, altri governi europei si uniscono. A fine giornata la lista dei Paesi Ue che riconoscono Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela ne include diciannove. Firmano un documento congiunto per sostenere il numero uno dell’Assemblea Nazionale e per chiedergli di convocare...

