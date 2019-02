Gli Stati Uniti hanno posticipato i nuovi dazi sulle importazioni di beni cinesi

Brasile - daGli anni ’70 i documenti inediti deGli operai Fiat spiati - arrestati e licenziati – Il 25 febbraio sul Fatto del lunedì : Negli anni ’70 la Fiat sbarca in Brasile. Le autorità locali dicevano all’azienda che lo Stato garantiva una forza lavoro “poco istruita, depoliticizzata e giovane”. Così l’azienda creò un ufficio “Sicurezza”, comandato da un ex colonnello, che aveva il compito di spiare i lavoratori, anche grazie alla polizia del regime infiltrata in fabbrica. Molti operai sindacalizzati vennero arrestati con una scusa e poi licenziati. ...

Carlo Nordio : "Gli Stati Ue chiudono i confini. Ma solo l'Italia è brutta e cattiva" : L'ex procuratore Carlo Nordio torna nuovamente a parlare dell'emergenza immigrazione e del blocco dei flussi che sta portando avanti il Viminale con Matteo Salvini. Il giudizio dell'ex toga è chiaro: "onsidero semplicemente efficace l'energia con cui il ministro dell'interno affronta la questione dell'immigrazione, al netto di certe espressioni un po' brutali e rudi". Poi lo stesso Nordio punta il dito contro i finti buonisti in Europa che fanno ...

ALESSANDRO MURA - PAPÀ SCOMPARSO CON I DUE FIGli/ Indagini in corso : avvistati a Olbia : SCOMPARSO ad Assemini un PAPÀ con i due FIGLI di 8 e 10 anni. Si chiama ALESSANDRO MURA. L'appello dei familiari: "Aiutateci a trovarlo"

CaGliari - Alessandro scomparso con i suoi due bambini : sono stati ritrovati : sono stati rintracciati a bordo di un autobus l'uomo di 36 anni, Alessandro Mura, ed i suoi due figli di 10 e 11 anni, che il 20 febbraio erano usciti di casa ad Assemini (Cagliari), senza fare più rientro. Il padre e i piccoli stanno bene, ma non si conoscono i motivi di questa fuga improvvisa.Continua a leggere

CaGliari - uomo scomparso con i suoi due bambini : sono stati ritrovati : sono stati rintracciati a bordo di un autobus l'uomo di 36 anni, Alessandro Mura, ed i suoi due figli di 10 e 11 anni, che il 20 febbraio erano usciti di casa ad Assemini (Cagliari), senza fare più rientro. Il padre e i piccoli stanno bene, ma non si conoscono i motivi di questa fuga improvvisa.Continua a leggere

Il presidente Trump nomina Kelly Knight Craft ambasciatrice deGli Stati Uniti all’Onu : ambasciatrice in Canada, moglie di un ricco magnate del carbone, finanziatrice del Partito repubblicano, e appassionata delle corse dei cavalli in Kentucky. E’ il profilo breve di Kelly Knight Craft, nominata ieri dal presidente Trump come nuova rappresentante degli Stati Uniti all’Onu, dopo che la prima scelta Dina Powell aveva rinuciato, e la sec...

Bologna - Draghi : è l'UE che difende la sovranità deGli Stati membri : Sotto diversi punti di vista, l'Unione europea restituisce agli stati membri la sovranità nazionale che altrimenti avrebbero perso. Lo ha detto il Presidente di BCE Mario Draghi nell'Aula Magna dell' ...

Draghi riformista e antisovranista : "L'Ue va cambiata - ma abbandonarla non darebbe aGli Stati maggiore sovranità" : Le istituzioni europee devono essere "adattate al cambiamento", per mantenere due dei principi fondanti dell'Ue: libertà e pace. Allo stesso tempo, però, bisogna difendere il progetto europeo da chi lo attacca sostenendo che abbandonando l'Ue uno Stato otterrebbe maggiore sovranità. Ne è convinto Mario Draghi che, nel suo discorso in occasione del conferimento della Laurea ad honorem in Giurisprudenza ...

Vertice su abusi - più facile denunciare vescovo neGligente. O’Malley : “Sono stati giudicati parecchi vescovi” : Che fare se un vescovo è "negligente" quando un prete della sua diocesi viene denunciato per abuso sessuale sui minori? L'interrogativo, non nuovo, torna periodicamente a galla nei dibattiti di questi anni nella Chiesa cattolica. La richiesta di un "tribunale d'inchiesta" per i vescovi, in particolare, emerse in seno alla pontificia commissione per la tutela dei minori presieduta dal cardinale Sean O'Malley. E Marie Collins, donna che da bambina ...

'E' l'Ue che consente aGli Stati europei di restare sovrani' - così Draghi - : Roma, 22 feb., askanews, - Nel mondo di oggi 'solo gli Stati più grandi riescono a essere indipendenti e sovrani al tempo stesso, e neppure interamente', per la maggior parte degli altri, fra cui i ...

Golf - Steve Stricker sarà il capitano deGli Stati Uniti nella Ryder Cup 2020 : sarà Steve Stricker il capitano statunitense nella Ryder Cup 2020, 43a edizione della storica sfida tra Europa e Stati Uniti che si svolgerà presso il Whistling Straits di Haven, nel Wisconsin, alla fine del mese di settembre del prossimo anno. Il 51enne nato a Edgerton, nello stesso stato dove si disputerà il torneo, sarà chiamato a guidare la riscossa americana dopo la disfatta di Parigi (dove era presente in qualità di vice capitano). Da ...

Dopo il ritiro del proprio esercito dalla Siria - Gli Stati Uniti lasceranno 200 soldati nel paese per le operazione di peacekeeping : La Casa Bianca ha annunciato che Dopo il ritiro del proprio esercito dalla Siria, gli Stati Uniti lasceranno 200 soldati nel paese per le operazione di peacekeeping. A dicembre il presidente Donald Trump aveva deciso il ritiro unilaterale di tutte

Fanta Room : i consiGli statistici per la 25giornata : Siamo pronti per una nuova giornata di campionato. Nello specifico è la sesta giornata del girone di ritorno e quindi abbiamo già messo in cantiere qualche dato che ci possa aiutare analizzando il ...

Petrolio - EIA : crescono le scorte settimanali neGli Stati Uniti : Secondo l' EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano , le scorte di Petrolio, negli ultimi sette giorni al 15 Febbraio 2019, sono salite di 3,7 milioni a 454,5 MBG, rispetto ai 450,8 MBG ...