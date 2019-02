Giustizialismo | malattia infantile del populismo

ilfoglio

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Un ritratto e un’analisi della “nuova notte della Repubblica”: “Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il” è il titolo del nuovo libro di Alessandro Barbano (Mondadori, 192 pp., 18 euro), da domani in libreria. Ne anticipiamo in questa pagina un capitolo: “Morte del diritto in nome d