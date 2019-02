Giulia Cavaglia nuova tronista | arriva la frecciatina di Karina Cascella

Anticipazioni U&D : Giulia Cavaglià sul trono - il faccia a faccia con Riccardi : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di Uomini e Donne. La 23enne di Torino, dopo la delusione per non essere stata la scelta di Lorenzo Riccardi, ha ottenuto il trono da Maria De Filippi durante l’ultima registrazione del programma, avvenuta ieri. La Cavaglià ha dovuto anche affrontare Lorenzo e Claudia Dionigi ma il confronto non è stato acceso come quello toccato a Teresa Langella. Ora l’ex corteggiatrice affiancherà sul trono Angela Nasti e ...

Uomini e Donne – Giulia Cavaglià nuova tronista : curiosità - età e vita privata dell’ex corteggiatrice [GALLERY] : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’: la bella torinese, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, si siede sul trono del programma di Maria De Filippi Le ultime anticipazioni che riguardano ‘Uomini e Donne‘ danno per certa la presenza di Giulia Cavaglià sul trono del programma di Maria De Filippi. La bella torinese, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, si consola nel nuovo ruolo di tronista e si ...

Uomini e donne - Giulia Cavaglia nuova tronista : Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e donne. La notizia è ufficiale. L'annuncio è arrivato nel corso della registrazione di una nuova puntata del trono classico del programma di Maria De Filippi, tenutasi oggi, domenica 24 febbraio, presso gli studi Elios di Roma.Giulia è nota al pubblico televisivo in quanto è stata corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, il quale le ha, però, preferito Claudia Dionigi (la scelta è andata in onda ...

Giulia Cavaglia è La Nuova Tronista di Uomini e Donne! : Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e non scelta di Lorenzo Riccardi è diventata la Nuova Tronista del celebre dating show di Maria De Filippi! E già si grida al complotto! Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Trono Classico è stata presentata la Nuova Tronista. Volete sapere chi è? Reggetevi forte si tratta di Giulia Cavaglia. Avete letto bene, la non scelta di Lorenzo Riccardi, che solo pochi giorni fa abbiamo ...

Giulia Cavaglia è una tronista di U&D : l'annuncio è stato dato nella registrazione di oggi : Non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi, potrebbe essersi rivelata una fortuna per Giulia Cavaglia; pochi giorni dopo essere stata rifiutata dal ragazzo che le piaceva, la torinese è stata promossa a nuova tronista di Uomini e Donne da Maria De Filippi. l'annuncio dell'arrivo dell'ex corteggiatrice sulla poltrona rossa, è stato dato durante la registrazione del "Classico" di oggi, 24 febbraio; le anticipazioni del web fanno sapere che, dopo ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia Cavaglia tronista. La proposta : Giulia Cavaglia sul trono di Uomini e Donne: la proposta dopo la scelta di Lorenzo Nella registrazione di oggi 24 febbraio del Trono Classico di Uomini e Donne c’è stato un vero e proprio colpo di scena: Giulia Cavaglia è la nuova tronista. A comunicarlo è stata proprio la produzione del dating sentimentale sui social. Dopo il confronto avvenuto in studio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, rispettivamente la tronista e il ...

U&D - Giulia Cavaglia presa di mira sui social : ‘Presuntuosa’ : Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta. Tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi, il tronista ha preferito uscire dal dating di Uomini e Donne accanto alla corteggiatrice romana. Giulia, dopo aver capito di non essere la scelta, ha avuto un lungo sfogo. La corteggiatrice torinese piuttosto che accettare la decisione del tronista lo ha attaccato. Secondo Giulia, Lorenzo avrebbe scelto Claudia per 'mancanza di attributi' tanto da dichiarare: “A ...