Gentlemens | sono italiani i migliori eredi del garage-blues americano

(Di lunedì 25 febbraio 2019)in Italia i più autorevoli e credibilidella Jon SpencerExplosion e degli Oblivians, due autentiche leggende del. Si chiamanoe provengono dalla provincia di Ancona (Camerano). Ne avevamo già parlato in una precedente puntata di questo blog, dedicata al meglio del rock’n’roll underground italiano.un terzetto formato dai fratelli Paolo e Daniele Fioretti (rispettivamente voce-chitarra e batteria) e Giordano Baldoni (chitarra). Dunque una formazione e una strumentazione essenziali, senza basso, in onore degli immortali maestri Cramps.Nati nel 2004 per dare voce all’inquietudine e all’emarginazione sociale della vita di provincia, si ispirano in origine agli MC5 e Sonic Youth. In seguito il loro sound amplia il suo spettroro e stilistico, attingendo alle radici della musica americana, soprattutto il, ma anche ...