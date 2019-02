calcioweb.eu

: #Galliani: '#Donnarumma è un fenomeno' - CalcioWeb : #Galliani: '#Donnarumma è un fenomeno' - gianlutanci : RT @cmdotcom: #Galliani : 'Auguri a #Donnarumma , gli mando dei messaggini amorosi. Spero che resti al #Milan tutta la vita' - Mary196963 : RT @ATuttoMilan1899: #Galliani: 'Fenomeno #Donnarumma. Continuo a sentirlo. Gigio al #Milan? Ecco chi dobbiamo ringraziare' ?? https://t.co… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) “Donnarumma è incredibile, gli ho mandato gli auguri prima. Pensare che ha fatto più di 150 partite nel Milan a 20 anni è straordinario. Mi ricordo quando mi ha chiamato Mihajlovic per dirmi che l’avrebbe fatto esordire, io ero d’accordissimo. Gigi si vedeva da quando lo abbiamo preso da 14 anni in poi, ha sempre giocato con compagni più grandi, è un fenomeno”: sono le dichiarazioni dell’ex Milan ed attuale ad del Monza Adrianoa margine del Candido Day, parole importanti per il 20esimo compleanno del portiere. “Il Milan – conclude – deve ringraziare Mauro Bianchessi, lo ha portato al Milan che era ad un passo dall’Inter”.LEGGI ANCHE –> L’uomo del giorno – Buon compleanno Donnarumma: da Gigi a Gigio, è l’erede naturale di Buffon VIDEOL'articolo: “Donnarumma è un fenomeno” sembra ...