Francesco Facchinetti: «Laura Cremaschi mi ha chiesto dei soldi per non denunciarmi»

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Altro che soap opera. La serata die di sua moglie in un ristorante di Como, l’aggressione alla soubretteche avrebbe seguito l’ex Capitan Uncino nel bagno e per questo sarebbe stata presa a bicchierate dalla furiosa moglie Wilma. E poi le repliche dei diretti interessati e i colpi di scena sono meglio di una puntata di Beautiful. E si arricchiscono di colpi di scena. L’ultimo – ovviamente sempre documentato su Instagram – è clamoroso: lasi sarebbe presentata a Radio Kiss Kiss dove lavorain compagnia del suo avvocato chiedendogli deiper non denunciare lui e sua moglie.Ma andiamo con ordine. Ieri sera la serata movimentata in un ristorante di Como, l’esuberante Bonas di Avanti un Altro chiede un selfie a, poi lo segue in bagno con fare equivoco (così almeno racconta il figlio del cantante dei Pooh), cerca fama e gloria, chiede aiuto aper diventare famosa, la moglie Wilma va su tutte le furie e davanti ad altri clienti le lancia un bicchiere d’acqua in faccia. Tutto viene postato su Instagram e il video fa il giro dei social. Ma non finisce lì.e Wilma danno al loro versione. Di più. La bella moglie brasiliana diripete: «Lo rifarei cento volte. Provate a seguire mio marito in bagno e vedrete».Non passano neanche 24 ore e – sempre stando al racconto diche in alcune stories su Instagram aveva raccontato la sua versione dei fatti – lasi presenta a Radio Kiss Kiss e ricatta: «Mi hadeiin cambio del mio silenzio», denuncia lui . Questa è l’Italia che mi fa schifo, denunciatemi ma non vi do una lira, gente come voi deve sparire».