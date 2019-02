Foto e video hot privati | il ddl di M5S contro il porno ricatto

USA - neve nel deserto dell’Arizona : montagne e cactus ricoperti da uno strato bianco. Nuovi record nello stato [Foto e VIDEO] : 1/18 ...

Incendio in via Turati - evacuato palazzo : strada bloccata / Foto E VIDEO : Milano, 25 febbraio 2019 - Momenti di paura a Milano per un Incendio divampato all'interno di un palazzo di via Turati, storico edificio che ospita le sedi di Valentino e Loro Piana. Dall'edificio si ...

Canada - forti venti sul Lago Erie provocano uno spettacolare Tsunami di ghiaccio : caos e disagi in Ontario [Foto e VIDEO] : 1/11 ...

Grecia “epicentro” del ciclone dello Jonio : tanto freddo - neve diffusa e venti fino a 100km/h. Violenta tempesta di grandine su Creta [Foto e VIDEO] : 1/10 ...

Malta - scene d’Apocalisse : il Ciclone sta “divorando” l’isola - il mare invade tutto. Inondazioni pesantissime [Foto e VIDEO] : 1/32 ...

Forte vento - treni nel caos al Sud : odissea per migliaia di passeggeri nella notte - ritardi fino a 13 ore [Foto e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo : freddo e raffiche di vento - torna l'inverno : quattro morti nel Lazio - Foto E VIDEO : torna il Maltempo con l'inverno al Centrosud: freddo e raffiche di vento hanno provocato danni, disagi e vittime: 4 i morti, tutti nel Lazio . L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, ...

Maltempo - tempesta di Grecale con raffiche a 140km/h sull’Italia : emergenze in mare a Bari - Ischia - Gaeta - Crotone e Vieste. Gli interventi della Guardia Costiera [Foto e VIDEO] : Maltempo – A causa delle condizioni di mare molto mosso e del forte vento, che ha raggiunto i 120km/h in molte località costiere del nostro Paese (mentre sulla terraferma ha toccato i 140km/h), lungo le coste italiane si sono verificate oggi numerose emergenze in mare che hanno richiesto l’intervento della Guardia Costiera, soprattutto al Centro/Sud. Ecco cos’è successo con i relativi video: Bari Alle 06:00 di questa mattina, la ...

Il ciclone dello Jonio raggiunge Malta - violenta tempesta di grandine imbianca l’isola ma il peggio arriva domani : venti da uragano e onde fino a 13 metri [Foto e VIDEO] : 1/15 ...

Maltempo Argentina - apocalittica tempesta di grandine su Córdoba : cadono “sassi” dal cielo. Venti di oltre 100km/h e pioggia intensa su La Plata [Foto e VIDEO] : 1/31 ...

Maltempo Balcani - venti da uragano in Dalmazia : raffiche di 191km/h a Spalato - danni diffusi [Foto e VIDEO] : 1/11 ...

Pozzuoli - enorme incendio devasta l’Oasi naturalistica di Montenuovo e minaccia le case : persone in fuga [Foto e VIDEO] : Un incendio e’ scoppiato nell’ oasi di naturalistica di Montenuovo, a Pozzuoli (Napoli). Le fiamme sono alimentate dal forte vento e potrebbero arrivare a minacciare abitazioni civili. La popolazione è in fuga. La Protezione civile della Regione Campania ha chiesto l’ intervento di due “Canadair”, ma è difficile che si possano alzare in volo visto il forte vento di grecale che soffia ad oltre 100km/h alimentando le ...

Forte vento - disastro a Roma : enorme pino abbattuto al Gianicolo vicino il Fontanone - città nel caos. Tre morti [Foto e VIDEO] : 1/4 ...

Maltempo - fortissimi venti seminano caos e distruzione in Abruzzo : case scoperchiate e alberi abbattuti [Foto e VIDEO] : 1/10 ...