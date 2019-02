Fossa Olimpica – Pezzaioli domina tra le società nel Regionale invernale GALLERY

sportfair

: RT @GDF: #FiammeGialle: #tiroavolo gara internazionale 'Qatar Open 2019': Silvana Stanco eguaglia il record italiano nella Fossa Olimpica c… - vilma95823176 : RT @GDF: #FiammeGialle: #tiroavolo gara internazionale 'Qatar Open 2019': Silvana Stanco eguaglia il record italiano nella Fossa Olimpica c… - Silvergio2377 : RT @GDF: #FiammeGialle: #tiroavolo gara internazionale 'Qatar Open 2019': Silvana Stanco eguaglia il record italiano nella Fossa Olimpica c… - alpardu : RT @GDF: #FiammeGialle: #tiroavolo gara internazionale 'Qatar Open 2019': Silvana Stanco eguaglia il record italiano nella Fossa Olimpica c… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)di: Dominiotra le. Titoli individuali per Mariani, Zani, Zucchetti, Foresti, Lombardo, Paolacci, Floris, Frrari,Bertolo, Cucinotta e Pesenti “E fanno 5”! Tanti sono infatti, con quello vinto domenica scorsa sulle pedane del Concaverde di Lonato del Garda in occasione della finalissima, gli scudetti regionali invernali diconquistati consecutivamente dal sodalizio Bresciano del Trapdi Montichiari.Dopo quasi due mesi caratterizzati dalle fasi di qualificazione divise in 2 zone (Est ed Ovest), 318 tiratori, in rappresentanza di 22, si sono misurati nella finale a ranghi compatti e ripartenza da 0 con in palio, oltre ai titoli regionali, anche i “pass” per le finali nazionali, sia individuali che perUna domenica baciata dal sole, seppure con temperature “frizzanti” ma del tutto in ...