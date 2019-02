Formula 1 | Moto Gp e Superbike 2019 su Sky | il palinsesto

blogo

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Presentata oggi a Milano la nuova stagione deiri su Sky: oltre 1.100 ore di diretta e quasi 300 gare in 9 mesi, circa 70 in più (+30%) rispetto a un anno fa. Ai 21 Gran Premi di F1 (di cui 16 in esclusiva live su Sky Sport e 5 in diretta anche su TV8) e ai 19 diGP (di cui 13 in esclusiva live su Sky Sport e 6 in diretta anche su TV8), si aggiunge la, con tutti i 13 round delle 3 classi (World, World Supersport e World Supersport 300). Spazio anche per i campionati di F2, F3, Porsche SuperCup, Porsche Carrera Cup Italia e Ferrari Challenge, oltre che per quelli di2,3, CIV, CEV, Rookies Cup e da quest’anno anche per laE. A introdurre Gran Premi e rubriche, quest’anno tornerà la musica di Jovanotti per laGP (Il più grande spettacolo dopo il Big Bang) e quella dei Finley per la F1 (Tutto quello che ho).Ecco tutti i ...