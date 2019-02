Formula 1 | il mondiale 2019 su Sky Sport F1 e Tv8

La stagione Motori 2019 su TV8 con Formula 1 - MotoMondiale e SuperBike : La stagione dei Motori in chiaro è sempre più nel segno di TV8. Dopo la Formula 1 e il MotoMondiale, l’offerta Motoristica di TV8 si amplia ulteriormente con il Mondiale SuperBike per una copertura tv...

Un libro su Antonio Giovinazzi Automobilismo - Formula 1 : mondiale 2019 - il pilota di Martina Franca correrà con l'Alfa Romeo : Cronaca di un sogno divenuto realtà", scritto dall'appassionato giornalista e blogger barese, esperto di motori e F1, Adriano Cisario. La pubblicazione , ebook e cartacea, è disponibile nella sezione ...

Formula 1 - #EssereFerrari : lo slogan per la corsa al Mondiale 2019 : #EssereFerrari , più di un hashtag. E' questo il messaggio che Mattia Binotto, team principal della Ferrari, vuol far passare e ha sottolineato più volte nel giorno della presentazione della nuova ...

Ferrari - presentata la nuova SF90 a Maranello. Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno a Melbourne : È stata presentata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2019: si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, e si presenta di un colore rosso opaco tendente all’arancione diverso dal solito rosso Ferrari, con la scritta Mission Winnow sul davanti. La monoposto della Rossa, con al volante il confermato Sebastian Vettel e il nuovo pilota Charles Leclerc, monegasco classe ’97, esordirà il 17 marzo a Melbourne nel mondiale di ...

Formula 1 - Renault pronta al 2019 : obiettivo Mondiale costruttori con l'esperto Ricciardo : La prima impressione, motore a parte ovviamente, è quella di una macchina molto simile a quella dello scorso anno. La nuova Renault RS19 appena presentata nel quartiere generale di Enstone in Gran ...

Formula 1 - la scheda tecnica della Toro Rosso STR14 per il Mondiale 2019 : La Toro Rosso, come tutte le altre scuderie, sarà in pista già nei test di Barcellona, con la prima sessione che scatterà dal 18 al 21 febbraio e che Sky Sport e skysport.it seguidanno in diretta . ...

Formula 1 - la scheda tecnica della Haas VF-19 per il Mondiale 2019 : Sappiamo com'è la livrea, ma la "vera" Haas la vedremo in pista solo nei test invernali di Barcellona , 18 al 21 febbraio e dal 26 febbraio al 1 marzo, . Questa, intanto, la scheda tecnica della VF-19 ...

Formula 1 - la McLaren guarda al futuro : il Team Applied Technologies e il Mondiale 2050. FOTO : "La nostra ricerca è iniziata con un'ampia analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti più importanti dello sport, i tifosi, che ha motivato i nostri esperti in aerodinamica, design, tecnologia ...

Formula 1 - Vettel : 'L'obiettivo della Ferrari è chiaro - il Mondiale 2019 è una grande sfida' : Il tedesco quattro volte campione del mondo, ha anche accennato ai cambiamenti nella scuderia con Binotto e Leclerc che hanno preso il posto di Arrivabene e Raikkonen, rispettivamente nel ruolo di ...

Formula 1 - Verstappen batte il record mondiale sul simulatore Iracing con una Dallara F3 : Per la cronaca il suo tempo migliore è stato di 1.03 e 916 ma in quel caso l'aiuto avuto grazie alla scia del pilota che lo precedeva non ha consentito "l'omologazione" del record. Visualizza questo ...

Formula E - Calendario Mondiale 2019 : le date e il programma degli 12 Gran Premi. Come vederli in tv : Non solo Mondiale di F1 in questo 2019 ma anche quinta edizione del Mondiale di Formula E, massima categoria dedicato alle vetture elettriche. Sono 12 le gare in programma in questo 2019: si è partiti da Ad Diriyah (Arabia Saudita) il 15 dicembre e si riprenderà da Marrakesh (Marocco) il 12 gennaio per chiudere a New York (Stati Uniti) il 14 luglio. A Roma si gareggerà il 13 aprile, mentre l’ultimo posto disponibile è stato assegnato a ...