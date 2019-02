Fiorentina vs Inter | Spalletti infuriato con l' arbitro per il rigore

Video/ Fiorentina Inter - 3-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Fiorentina Inter , 3-3, : highlights e gol della partita del Franchi. Il match termina tra le polemiche per un calcio di rigore assegnato ai viola.

Serie A - Fiorentina-Inter 3-3 : gol e highlights : Serie A, Fiorentina-Inter 3-3: gol e highlights I viola raggiungono i nerazzurri al 101’ grazie a un discusso calcio di rigore, confermato dall’arbitro dopo aver visionato le immagini al Var. In rete Vecino, Politano e Perisic per l’Inter; Muriel, Veretout e un autogol di De Vrij per la Fiorentina Parole chiave: ...

Fiorentina-Inter - il VIDEO del tocco di petto di D’Ambrosio : ecco l’episodio che ha fatto infuriare i nerazzurri : Il VIDEO dell’episodio che ha fatto infuriare l’Inter: ecco il tocco di petto di D’Ambrosio, ritenuto tocco di mano dall’arbitro Abisso Un finale infuocato nell’interminabile sfida tra Fiorentina e Inter: tutt’Italia sta attualmente dibattendo sul fallo non fallo fischiato dall’arbitro Abisso sul finale del match, che ha regalato ai viola il gol del pareggio. Il giudice di gara, dopo aver ...

Fiorentina-Inter - Spalletti : 'Arbitro senza spessore. Era petto : l'abbiamo visto tutti' : Nonostante il consulto VAR, l'Arbitro ha confermato la sua decisione iniziale scatenando la rabbia di Luciano Spalletti: "La cosa è chiara " ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport -. È ...

Fiorentina-Inter - Pioli : 'Rigore alla fine? Certi falli di mano non li fischierei mai' : ... "È stata una partita talmente piena di episodi che è difficile fare una valutazione sull'arbitraggio " ha dichiarato l'allenatore viola a Sky Sport - Certi falli di mano non li fischierei mai, ma ...

Serie A - Fiorentina-Inter 3-3 : Var - polemiche e pari beffa al 101' : Nel posticipo della 25.ma giornata di Serie A l'Inter pareggia 3-3 con la Fiorentina e rallenta il passo. Gara rocambolesca al Franchi. Un autogol di De Vrij sblocca il match dopo un minuto, poi i ...

VIDEO gol Muriel - Fiorentina-Inter : punizione memorabile all’incrocio dei pali : Nel pirotecnico 3-3 tra Fiorentina ed Inter nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di calcio risalta la rete del momentaneo 2-3 siglata da Muriel al minuto 74 con una grande sassata su punizione che Handanovic non riesce ad intercettare. Si tratta del gol che riapre la sfida contro i nerazzurri, con i padroni di casa che pervengono al pareggio su rigore nel corso del minuto 101. IL GOL DEL MOMENTANEO 2-3 DI Muriel via ...

Fiorentina-Inter - Pioli : “La mia squadra non si arrende mai” : FIORENTINA INTER 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del pareggio contro l’Inter: “Io non posso dire ai miei di saltare con le mani legate dietro la schiena. Siamo stati in vantaggio troppo poco e l’Inter ci ha rimontati. Ma la mia squadra […] L'articolo Fiorentina-Inter, Pioli: “La mia squadra non si arrende mai” ...

Fiorentina-Inter finisce in parità - i voti : Politano fa la differenza - Muriel da sette : Grande spettacolo nel match Fiorentina-Inter, posticipo domenicale della venticinquesima giornata di serie A. Il risultato finale di 3-3 premia la caparbietà dei viola nell'acciuffare un pareggio che sembrava essere insperato. Ad ogni modo con questo punto la squadra di Spalletti continua nella sua marcia per conservare il terzo posto nella classifica di serie A, anche se sicuramente ci sarà grande rammarico per un successo sfumato proprio in ...