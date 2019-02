Fiorentina-Inter | insulti choc sui social dopo il rigore | ' Dovete fare la fine di Astori'

Fiorentina-Inter - Marotta è un furia su arbitri - episodio Politano-Perisic e Wanda Nara : “Abbiamo subito un danno notevole, speriamo che non sia irreparabile nell’economia della stagione perché sarebbe veramente grave. Questa era una partita che ormai era definita, ma il mio grande rammarico è che noi come movimento calcio abbiamo investito tantissimo sullo strumento Var per ridurre gli errori e quindi l’uso che ne viene fatto deve essere scrupoloso e razionale. Se in una situazione del genere si confonde la ...

Fiorentina-Inter : sui Social insulti al veleno per Davide Astori dopo la partita : Lo sport è divertimento e passione, e ci sta la rabbia, la frase lanciata in un momento d'ira contro qualcuno. E si capisce se magari può scappare una frase cattiva dopo che la tua squadra subisce la rete del pareggio quando si è ormai oltre il decimo minuto di recupero. Ma quello che è accaduto ieri dopo la gara di Serie A Fiorentina-Inter è davvero qualcosa di gravissimo, visto che non sono mancati insulti e frasi ingiuriose rivolte alla ...

Fiorentina-Inter - Marotta alza la voce : “episodio incredibile che rischia di compromettere la stagione” : Beppe Marotta ha paura che l’errore di ieri contro l’Inter possa compromettere la stagione della squadra nerazzurra in chiave Champions League Beppe Marotta vede le rivali dell’Inter incalzare alle spalle della squadra di Spalletti ed i 2 punti persi ieri contro la Fiorentina, potrebbero dunque risultare letali a fine stagione. Nerazzurri defraudati da un calcio di rigore assolutamente inesistente assegnato dal direttore ...

Giù le mani dal Var! Bufera dopo Fiorentina-Inter ma la tecnologia non c’entra : la paura ha frenato Abisso : Le polemiche legate al Var dopo la clamorosa gara tra Fiorentina ed Inter, stanno imperversando anche nel day after: attenzione però alle critiche mosse contro la tecnologia nel calcio Bufera Var! Bufera giusta, necessaria. E’ corretto andare a parlare di quanto accaduto ieri tra Fiorentina ed Inter, qualcosa di davvero scandaloso, un precedente che speriamo resti isolato in era Var. dopo gli sfoghi ed i commenti a caldo, dettati ...

Nainggolan dopo Fiorentina-Inter : "Roba da matti" : Radja Nainggolan sceglie il low profile dopo Fiorentina-Inter 3-3 e le polemiche che ne sono conseguite . Ma, sui social, il centrocampista belga non rinuncia a un pizzico di ironia per descrivere le ...

Fiorentina-Inter - togliete il Var agli arbitri italiani : serve una figura terza (davvero) imparziale : Questo non è un articolo, è un appello: togliete il Var agli arbitri italiani. Perché? La risposta è in Fiorentina-Inter. Minuto 96’, i nerazzurri conducono per 3-2 un match tiratissimo, anche grazie ad una serie di episodi controversi risolti dal Var tutti in loro favore: rigore impercettibile pescato dalle telecamere, gol annullato ai viola per un fallo difficile da cogliere a velocità normale. In entrambi i casi l’arbitro, il malcapitato ...

Inter – Handanovic non ci sta : “siamo incazzati! Rigore? Vi svelo cosa mi ha detto un giocatore della Fiorentina” : Samir Handanovic senza peli sulla lingua dopo l’ingiusto pareggio di ieri sera dell’Inter contro la Fiorentina E’ un’Inter furibonda, quella uscita dal campo ieri sera dopo la sfida e l’ingiusto pareggio contro la Fiorentina al Franchi. I nerazzurri si sono sentiti beffati dopo il rigore assegnato dall’arbitro Abisso al 101′ su un tocco di petto di D’Ambrosio, giudicato erroneamente tocco di ...

Fiorentina e Inter si annullano nel festival del Var : Quando si è travolti dalle polemiche e dal caos ci sono soltanto due possibili risposte. O ci si sfalda e si perdono tutte le certezze, o ci si ricompatta e si trovano risorse che non si pensavano di ...

