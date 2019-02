' Faccetta nera' a Limone | denunciato per apologia del fascismo il manutentore della pista

Torino. “Faccetta nera” alla pista di pattinaggio : denunciato per apologia del fascismo : Il fatto è accaduto lo scorso venerdì nella località in provincia di Cuneo. Il sindaco: "Sono amareggiato, iniziativa personale di un dipendente". Si tratterebbe di un 40enne residente a Torino, denunciato dai carabinieri della Stazione locale per il reato di apologia del fascismo.Continua a leggere

'Faccetta nera' su pista di pattinaggio : "Ho convocato in Comune il gestore della pista di pattinaggio. L'incontro si svolgerà domani mattina, vogliamo chiarire quanto accaduto". Così il sindaco di Limone Piemonte , Cuneo, , Angelo Fruttero. ...

'Faccetta nera' a Limone Piemonte - il sindaco : 'Sono amareggiato per il gesto di un irresponsabile' : Le scuse del sindaco "Non abbiamo estremismi né di destra né di sinistra - ha assicurato il sindaco di Limone. - Non c'è nemmeno una sede di partito. Siamo montanari, viviamo sul turismo e facciamo di ...

Pista pattinaggio con 'Faccetta nera' come sottofondo musicale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Pista pattinaggio con '...

Limone Piemonte - la denuncia : "Faccetta nera e All'armi siam fascisti all'impianto di pattinaggio su ghiaccio" : L' iniziativa dell'Osservatorio democratico sulle nuove destre In Italia. Il sindaco conferma l'episodio: iniziativa personale di un dipendente già redarguito

'Faccetta nera' sulla pista di pattinaggio su ghiaccio - scatta la rivolta in Rete : 'E' inaccettabile' : Lo sdegno corre online Diversi i commenti di sdegno che si trovano in Rete, dopo le denunce via Facebook. Alcuni turisti in possesso dei video hanno anche scritto sulle pagine ufficiali del ...