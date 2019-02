F1 - Test Barcellona 2019 : le line-up e i piloti in pista - definiti gli ordini di lavoro giorno per giorno. Chi vedremo al volante nella seconda serie di prove? : Sono state svelate le line-up per i Test di Barcellona che andranno in scena dal 26 febbraio al 1°marzo. Sul circuito catalano si accenderanno nuovamente i motori delle F1 e proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo. La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Aver guidato l’Alfa Romeo nei Test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale” : Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana ...

F1 - Test Barcellona 2019 : 26 febbraio. Programma - orari - tv e streaming. La guida completa : Martedì 26 febbraio si disputa la prima giornata di Test F1 a Barcellona, inizia la seconda finestra di prove sul circuito catalano dopo i quattro giorni in pista della scorsa settimana. Le scuderie avranno a disposizione otto ore per perfezionare le varie monoposto, provare le componenti, trovare i punti di forza e correggere i difetti in modo da farsi trovare pronti per l’inizio del Mondiale: si preannuncia grande spettacolo al Montmelò ...

F1 - Test Barcellona 2019 : il line-up della Ferrari - quando gireranno Vettel e Leclerc. Il programma delle Rosse : Da martedì 26 febbraio a venerdì 1° febbraio si disputeranno i Test F1 a Barcellona, i piloti torneranno in pista sempre al Montmelò per la seconda finestra di prove dopo i quattro giorni della scorsa settimana. Le scuderia avranno a disposizione un totale di 32 ore di lavoro durante le quali dovranno acquisire il maggior numero possibile di dati in vista dell’inizio del Mondiale: sessione mattutina dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sessione ...

F1 - Test Barcellona 2019 : la Ferrari a caccia di conferme - la Mercedes inizia a scoprire le carte : E da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei Test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di Testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si riparte dalla Ferrari. Promossa a pieni voti la scuderia di Maranello: 598 giri e 2783 km percorsi. ...

F1 - Test Barcellona 2019 in tv : orari e come vederli in streaming. Ultime prove prima del Mondiale : Da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo si disputeranno i Test F1 a Barcellona, sul circuito catalano andrà in scena la seconda finestra a disposizione delle scuderie dopo quella della scorsa settimana. Ultimi quattro giorni di prove per tutti i team, 32 ore complessive di lavoro (8 al giorno) per perfezionare le varie monoposto, provare le componenti, trovare i punti di forza e correggere i difetti in modo da farsi trovare pronti per ...

F1 - Test Barcellona 2019 (26 febbraio-1° marzo) : programma - orari e tv. Il calendario completo : La seconda serie di Test F1 si svolgerà a Barcellona da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo. Altre 32 ore di lavoro complessive a disposizione dei team che sul circuito catalano saranno impegnati nelle ultime prove prima del Mondiale che scatterà il 17 marzo in Australia, a Melbourne. Le scuderia si fermeranno in terra spagnola dopo aver già girato dal 18 al 21 febbraio e cercheranno delle nuove indicazioni per capire punti di forza, punti ...

F1 - si avvicina la seconda sessione di Test a Barcellona : la Ferrari cambia strategia : Il team di Maranello ha reso noto il programma di lavoro per il secondo test di Barcellona, modificando la propria line-up Nuovo programma di lavoro per la Ferrari in vista del secondo test di Barcellona, in programma la prossima settimana. Il team di Maranello ha deciso di far scendere in pista Vettel e Leclerc in ognuno dei quattro giorni di lavoro, alternandoli tra mattina e pomeriggio. AFP/LaPresse Il Cavallino dunque adotterà la ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc si alterneranno al volante - 4 ore a testa ogni giorno : Arriva una comunicazione importante dalla Ferrari, relativamente ai prossimi Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna), previsti dal 26 febbraio al 1° marzo. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc saranno impegnati in pista per tutti e quattro i giorni. Ciò significa che, a differenza di quanto avvenuto nella prima finestra di queste prove catalane (18-21 febbraio), i due piloti si alterneranno sulla SF90 nelle sessioni del ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Antonio Giovinazzi parte forte grazie ad un’ottima C38 e sogna in grande in vista del Mondiale : Buona la prima per Antonio Giovinazzi nella sua prima settimana di Test ufficiali a Barcellona nel ruolo di pilota a tempo pieno di Formula Uno nel team dell’Alfa Romeo Racing. Il pugliese ha completato il programma di lavoro previsto dalla squadra in maniera impeccabile, al netto di un paio di sbavature di guida comprensibili considerando il nuovo mezzo e le temperature rigide dell’asfalto catalano del Montmelò. L’alfiere ...

F1 – Lewis Hamilton si disinteressa delle Ferrari dopo i Test di Barcellona : “irrilevante se sono più veloci in pista” : Lewis Hamilton trae le sue conclusioni dopo la fine dei test pre-stagionali sul circuito di Barcellona: il pilota britannico commenta anche le prestazioni delle Ferrari “sono felice di essere tornato in pista, per fare quello che amo di più. Ci sono da affrontare nuove sfide, perché sono molti gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare”. Così Lewis Hamilton, impegnato in un evento promozionale degli sponsor Mercedes-Petronas ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Red Bull molto competitiva nei long-run e affidabile dal punto di vista motoristico : La prima settimana dei Test pre-stagionali di Formula 1 è andata in archivio ed i primi riscontri forniti dalla pista del Montmelò sono stati molto incoraggianti per una delle squadre pretendenti al titolo iridato: la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes è partita con il piede giusto in questa prima tranche di prove, collezionando 475 giri complessivi senza particolari problemi di affidabilità (priorità assoluta del team dopo le difficoltà ...