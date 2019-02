Euro | studio tedesco | “La Germania ci ha guadagnato più di tutti Per gli italiani

Grazie alla moneta unica ogni tedesco ha guadagnato 23mila Euro - ogni italiano ne ha persi 75mila. Lo studio del Cep : Da quando c'è l'euro, ogni cittadino tedesco ha guadagnato in media 23mila euro, ogni italiano ne ha persi 74mila. La Germania è "di gran lunga" il Paese che più ha tratto profitto dall'entrata in circolazione della moneta unica, l'Italia quello che ci ha rimesso di più. Nel suo ventesimo anniversario, l'euro si mostra in tutta la sua controversa natura di generatore di diseguaglianze. È quanto emerge dal ...

Regione Campania : via alle richieste per la borsa di studio dal valore di 400 Euro : Nuovo bando per l'assegnazione di 14.054 borse di studio dal valore di €400 cadauna per l'acquisto di libri e prodotti al fine di migliorare la crescita culturale e formativa nelle famiglie con reddito basso. La domanda è rivolta a tutti gli studenti che frequentano gli istituti superiori (scuola secondaria di secondo grado) nella Regione Campania. Il bando è finanziato dal Fondo Unico dello Studente istituto dal Miur. Di seguito i requisiti per ...

[Lo studio] In Europa le aziende cercano 3 - 8 milioni di lavoratori. Le qualifiche più ricercate : In Italia le opportunità di lavoro scarseggiano ma se si guarda all'intera Europa il quadro è differente. Secondo uno studio di Eurostat, l'istituto di statistiche europee, nel Vecchio Continente ci ...

Secondo uno studio i nEuroni comunicherebbero in modalità wireless : Una forma di comunicazione fra neuroni che avverrebbe in modalità “wireless”: è questa la scoperta condotta da un equipe di scienziati diretti dall’ingegnere bio-medico Dominique Durand, proveniente dalla Case Western Reserve University, e pubblicata sul prestigioso Journal of Phisiology. Il metodo di scambio di informazioni avverrebbe sotto forma di “onda” di natura elettrica in grado di propagarsi per tutto il tessuto cerebrale, compiendo ...

Lo studio radiofonico del Parlamento Europeo è stato intitolato ad Antonio Megalizzi e a Bartosz Orent-Niedzielski - morti nell’attentato a Strasburgo : Lo studio radiofonico del Parlamento Europeo a Strasburgo è stato intitolato ad Antonio Megalizzi e a Bartosz Orent-Niedzielski, i due giornalisti di Europhonica morti a dicembre nell’attentato ai mercatini di Natale della città. Presenti alla cerimonia, che si è tenuta

Salariati svizzeri più pagati d'Europa - studio Willis Towers Watson : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il parlamento Europeo intitola lo studio radiofonico ad Antonio Megalizzi : Lo studio radiofonico del parlamento europeo a Strasburgo sarà intitolato ai due giovani giornalisti di Europhonica Antonio Megalizzi e Bartek Orent-Niedzielski uccisi nell'attentato ai mercatini di Natale a dicembre. La cerimonia si terrà all'Eurocamera a Strasburgo lunedì prossimo 11 febbraio. I caporedattori di Europhonica Caterina Moser, Clara Stevanato e Andrea Fioravanti incontreranno i giornalisti per presentare il ...

Hyundai e Kia - In Europa allo studio una crossover sotto Stonic e Kona : Il gruppo Hyundai potrebbe introdurre un'altra Suv compatta nella gamma europea. Secondo le indiscrezioni raccolte da Autonews.com, la tendenza inarrestabile al rialzo per le vendite di sport utilty e crossover potrebbe giustificare gli investimenti per creare una sorella minore delle attuali Kia Stonic e Hyundai Kona. In una intervista i vertici europei della Kia hanno infatti dichiarato che il progetto è allo studio e che saranno prese in ...

Riscatto laurea - per chi ha meno di 45 anni costerà meno. “Si pagheranno 5.200 Euro per ogni anno di studio” : C’è anche uno sconto sul Riscatto della laurea per chi non ha versato contributi prima del 31 dicembre 1995 tra le novità sulle pensioni previste dal decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. La possibilità viene quindi offerta a tutti i nati dopo il 1974, che nel 1995 frequentavano ancora l’università o una specializzazione post laurea. Il provvedimento consente di riscattare gli anni di studio “ai soli fini ...