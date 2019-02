Euro | la Germania in 20 anni è il Paese che ci ha guadagnato di più | Italia e Francia più

Euro - il report che dimostra come hanno rovinato l'Italia : ci hanno guadagnato solo Germania e Olanda : Più poveri con l'Euro. Non lo dice il vulgo, ma uno studio realizzato dal Center for European Policy (CEO) di Friburgo, in Germania. Che a 20 anni dalla introduzione dell'Euro (che tuttavia è subentrato alle monete nazionali in via definitiva solo nel 2002), ha calcolato che solo due Paesi dell'Euro

Euro - studio tedesco : “La Germania ci ha guadagnato più di tutti. Per gli italiani perdita di 73mila Euro pro capite” : La Germania e i Paesi Bassi hanno tratto enormi benefici dall’euro nei vent’anni trascorsi dalla sua introduzione, mentre per quasi tutti gli altri membri la moneta unica ha rappresentato un freno alla crescita economica. E l’Italia è il Paese in cui la moneta unica ha avuto i maggiori effetti negativi: senza l’euro, tra 1999 e 2017 il pil del Paese sarebbe aumentato di 4.300 miliardi di euro in più, pari a 73.600 euro pro capite. ...

Accordo Francia-Germania su Eurobudget : fondi Ue solo a chi fa riforme e ha conti in ordine : Trovato l'Accordo tra Francia e Germania sull'eurobudget: il documento redatto dai due Paesi sarà la base su cui discutere il nuovo strumento. I fondi europei verranno garantiti, sulla base di questa intesa, solamente ai paesi che applicheranno le riforme previste dal semestre europeo e solo nel caso in cui i loro conti siano in ordine.continua a leggere

La navigazione in realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa - a partire dalla Germania : Dopo le apparizioni delle scorse settimane, sembra arrivare anche in Europa la navigazione in realtà aumentata all'interno di Google Maps. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.

