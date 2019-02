Euro | il report che dimostra come hanno rovinato l' Italia | ci hanno guadagnato solo

Secondo un report della Commissione Europea anticipato da Repubblica - la legge di bilancio del governo italiano avrà effetti negativi sull’economia : Secondo la Commissione Europea nella manovra finanziaria del governo italiano per il 2019 «non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine». Lo rivela Repubblica anticipando una bozza del Country report, l’analisi che viene fatta annualmente sulle economie dei paesi

Investire in azioni Usa o azioni Europee? Tante sorprese dal report Investing - SEMrush : A spingere gli inglesi verso le azioni Usa è anche l'incertezza legata alla Brexit e il conseguente calo di fiducia verso il futuro dell'economia del Regno Unito. Attenzione perchè il Regno Unito ...

Il report mensile della Bundesbank vede rosa - recupera l'Euro : In particolare l'andamento dei salari fa pensare che i consumi privati possano rimanere in crescita, sostenendo l'economia sostituendosi in parte alle diminuite esportazioni. Il contesto fiscale ...

Viaggi personalizzati - dal fascino nordico e a lungo raggio secondo l'European Traveller Insights Report 2018 : Dopo la Coppa del Mondo, gli organizzatori del torneo hanno affermato che ospitare l'evento ha incrementato l'economia russa di oltre 14,5 miliardi di dollari USA " più dell'uno per cento del PIL del ...

Hard Brexit - che cosa rischiano i Paesi Europei e l'Italia? Report Ispi : L'analisi di Antonio Villafranca e Matteo Villa dell'Ispi , Istituto per gli studi di politica internazionale, dopo il voto del Parlamento inglese sulla Brexit Il Parlamento inglese ha detto no all'...

Eurocamera omaggia due reporter uccisi : 23.45 Lo studio radiofonico del Parlamento europeo a Strasburgo "sarà dedicato ad Antonio Megalizzi e a Barto Pedro Orent-Niedzielski, i due giovani giornalisti assassinati da un terrorista dell'Isis lo scorso dicembre. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo". Così in un tweet il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani. Il Parlamento Ue ha osservato a Strasburgo, in apertura della plenaria, un minuto di silenzio in ...

Trieste - nuovi guai per Polidori : viola copyright di una foto di migranti - reporter chiede danni per 30mila Euro : Ancora guai per il vicesindaco di Trieste , Paolo Polidori, , dopo le polemiche per un post in cui aveva dichiarato di aver buttato le coperte di un senzatetto , , accusato di aver violato i copyright ...

Di Battista - in Italia fino alle Europee : poi un reportage in Congo : Chi pensava a un ritorno in pianta stabile nello scenario politico di Alessandro Di Battista si sbagliava di grosso. Il 'Dibba', dopo il 'patto del bombardino' con Luigi Di Maio siglato a Capodanno ...