Esultanza di Simeone | l' Uefa apre un procedimento disciplinare | ma sotto accusa c' è anche

Esultanza Simeone – Il Cholo nei guai : aperta un’inchiesta per ‘condotta impropria’ : Simeone nei guai: la UEFA ha aperto un’inchiesta per “condotta impropria” dopo l’Esultanza durante la sfida tra Atletico Mardid e Juventus La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, sotto inchiesta per “condotta impropria” dopo la sua Esultanza smodata al primo dei due gol segnati dai ‘colchoneros’ contro la Juventus ...

Simeone : 'Esultanza contro la Juve un brutto gesto. Me ne scuso' : MADRID - La controversa esultanza 'con huevos' dopo il gol dell'1-0 di Gimenez in Atletico Madrid-Juventus continua a far discutere anche a giorni di distanza dal match del Wanda Metropolitano. ...

Esultanza Simeone – L’allenatore argentino fa nuovamente chiarezza : “chiedo scusa a chi si è offeso - ecco la verità” : Simeone torna sulla sua Esultanza dopo il gol dell’Atletico Madrid alla Juventus nella sfida di Champions League Da giorni ormai non si fa altro che parlare dell’Esultanza di Simeone dopo il gol dell’Atletico Madrid contro la Juventus in Champions League. Alla vigilia della sfida di Liga contro il Villareal, l’allenatore argentino è tornato sul suo gesto, chiarendo una volta per tutte i motivi che lo hanno spinto a ...

Simeone : 'Mi scuso per l'Esultanza contro la Juve - è stato un brutto gesto' : MADRID - ' Tutti sanno che non cerco scuse o giustificazioni, mi scuso ancora una volta con le persone che si sono sentite chiaramente offese da quel gesto contro la Juventus . E' stata una brutta ...

Simeone e l'Esultanza in Atletico-Juve. Il papà Carlos : 'Sorpreso dal suo gesto' : L'ultima settimana di Champions ha segnato una brutta batosta per la Juve, battuta dall'Atletico per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale. A fare il giro del mondo, però, non è stato solo il risultato, ma soprattutto l'esultanza con la quale Simeone ha accompagnato il gol del vantaggio dei Colchoneros , realizzato da Gimenez. Un gesto che lo stesso ...

Esultanza esagerata con la Juve - Simeone rischia la squalifica : A Nyon oggi è il giorno dei sorteggi degli ottavi di Europa League, ma c'è anche un'altra questione che agita i corridoi del quartier generale dell'Uefa. Si tratta dell' Esultanza di Simeone dopo il ...

Esultanza Simeone - tutte le intemperanze degli allenatori : Esultanza Simeone – Il comportamento poco signorile del ‘Cholo’ Simeone protagonista di un eloquente gesto per “mostrare ai tifosi che abbiamo gli attributi” (racconterà lo stesso tecnico a fine gara), dopo la prima rete dell’Atletico Madrid contro la Juventus firmata da José Maria Gimenez, è solo l’ultimo caso di Esultanza ‘scomposta’ di un allenatore. -> […] L'articolo Esultanza ...