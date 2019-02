Estinzione dei dinosauri | quale ruolo ebbero i vulcani del Deccan?

Mistero su Estinzione dei dinosauri : nuovo studio rivela che fu causata anche dai vulcani : I dinosauri si estinsero a causa di un gigantesco cataclisma naturale che coinvolse l'intero pianeta. Secondo un nuovo studio, però, sembrerebbe che la meteora che colpì la Terra 65 milioni di anni fa innescò un processo vulcanico anche in altre parti del mondo, che liberò enormi quantità di gas tossici nell'atmosfera. A causa di queste mutazioni globali l'ambiente si fece invivibile per i grandi rettili. Nell'estinzione dei dinosauri i vulcani ...

Super-terremoti ed eruzioni vulcaniche : queste sarebbero le vere cause dell’Estinzione dei dinosauri : Si è sempre parlato dell’impatto di un asteroide in merito all’estinzione dei dinosauri. Ma non fu solo quello. Ben 66 milioni di anni fa a contribuire alla loro scomparsa entro in gioco anche un’intensa attività vulcanica nella zona dei Trappi del Deccan in India. Su questa teoria concordano due diversi studi pubblicati sulla rivista Science. Da molto tempo, ormai, il dibattito in merito è aperto per comprendere se la ...