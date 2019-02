Era tutto uno scherzo | la moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi escono allo scoperto

Facchinetti e la moglie litigano con la Cremaschi : Era tutto organizzato da Le Iene : Il bicchiere lanciato da Wilma Faissol a Laura Cremaschi, lo sfogo di quest'ultima su Instagram e la richiesta di denaro della stessa a Francesco Facchinetti, altro non era che uno scherzo organizzato da "Le Iene". A meno di 24 ore dalla diffusione della notizia dell'aggressione subita dalla "Bonas" da parte della brasiliana, sui social network è stato precisato che era tutta una messa in scena ordita dal programma di Italia 1 per prendere in ...

Facchinetti - la lite tra la moglie e Laura Cremaschi Era tutto uno scherzo de Le Iene. Lui si infuria : ”Siete dei bastardi - mi state sul ca**o!” : Wilma Facchinetti lancia un bicchiere contro Laura Cremaschi, la bonas di “Avanti un altro” colpevole di aver chiesto un selfie di troppo a suo marito. Il video diventa virale in poche ore, a riscaldare gli animi ci pensa l’ex cantante che svela il ricatto della bionda showgirl sui social: “Sappiate che sono stato appena contattato dalla signorina Cremaschi e dal suo avvocato. Volevano dei soldi in cambio del fatto che ...

Facchinetti - moglie contro Laura Cremaschi : Era tutto uno scherzo (VIDEO) : Francesco Facchinetti, la moglie Wilma contro Laura Cremaschi: la lite furiosa era tutto uno scherzo Da stanotte non si è parlato d’altro che della lite avventa ieri tra la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma, e Laura Cremaschi, la Bonas di Avanti un altro. Tantissimi quelli che hanno visto il video dello scontro tra le due signore, così […] L'articolo Facchinetti, moglie contro Laura Cremaschi: era tutto uno scherzo (VIDEO) ...

Gli effetti del Ciclone “Xaver” : tanto vento - poco freddo - pochissima neve (ma Era tutto previsto così) : Il Ciclone “Xaver” ha colpito l’Italia nel weekend comportandosi esattamente come previsto nei giorni precedenti al suo arrivo: tanto vento, poco freddo e pochissima neve. Purtroppo la tempesta ha lasciato dietro di sè una drammatica scia di morte e distruzione con le 4 vittime del Lazio, i tre ragazzi dispersi in Sicilia e le decine di feriti in tutte le Regioni centro/meridionali. Pesantissimi anche i danni e i disagi ...

Ecco quale malattia colpì Ronaldo negli anni d’oro della sua carriEra : se è ingrassato dipende soprattutto da questo : Per molti è stato il migliore, o almeno uno dei migliori. A prescindere dalla propria fede calcistica, chi ama questo il calcio sa che Ronaldo Luís Nazário de Lima è stato un campione, anzi, un fuoriclasse. Gli anni della sua brillante carriera, però, sono durati poco e le accuse, verso di lui e verso la sua forma fisica non più da calciatore, sono ormai all’ordine del giorno. Ma pochi sanno che la sua carriera così breve e il fatto che ...

Frosinone-Roma - il gol di Ciano sblocca la gara : Nzonzi sbaglia tutto - ma la papEra di Olsen è clamorosa! [VIDEO] : Frosinone in vantaggio sulla Roma grazie al gol di Ciano: Nzonzi sbaglia il retropassaggio e favorisce l’attaccante dei ciociari, Olsen completa la frittata con una papera clamorosa Inizio in salita per la Roma al Benito Stirpe. Frosinone subito in vantaggio nei minuti iniziali grazie al gol di Ciano, sulla quale pesano gli errori grossolani di Nzonzi e Olsen. Il centrocampista francese sbaglia il retropassaggio e serve praticamente ...

Sea Watch può lasciare Catania. Ong : “Bloccati per 21 giorni - ma Era tutto in regola” : Sea Watch3 è adesso diretta al porto di Marsiglia. Dopo 21 giorni, 5 ispezioni, per complessive 80 ore, la nave ha finalmente lasciato il porto di Catania. "A governi che si concentrano sulla conta dei bulloni a bordo della nostra nave, chiederei di occuparsi con serietà dell'emergenza umanitaria in Libia e delle morti nel Mediterraneo'', ha detto al portavoce Giorgia Linardi.Continua a leggere

Tutto facile per i nErazzurri : Inter passa agli ottavi di Europa League : Passerella a San Siro per gli uomini allenati da Luciano Spalletti. L’Inter si qualifica agevolmente agli ottavi di Europa League.

Tav - via libEra al testo Lega-M5S : "Ridiscutere tutto il progetto" : Nonostante i tentativi di salvare la Tav Torino-Lione, con quattro diverse mozioni (presentate da Pd, Forza Italia, FdI e NcI), alla fine la maggioranza gialloverde ha avuto la meglio. L"Aula di Montecitorio ha bocciato le mozioni delle opposizioni, mentre è passata quella targata M5s e Lega. Cosa dice il testo? Impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". In altre parole si riparte da zero. I voti a ...

Roma Motodays 2019 - dal 7 al 10 marzo tutto sulle due ruote alla FiEra di Roma : Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road , oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno ...

Pd - Martina : “Audio Richetti? E’ di giorni fa - tutto supErato. Europee? Sì a lista unica con Bonino - Calenda - Pizzarotti” : “La posizione di Matteo Richetti emersa dall’audio? Cosa volete che vi dica? Che non lo sapessi? Questo è un audio di qualche giorno fa nel pieno di un lavoro che, come sempre, è molto complicato quando si fanno le liste, in particolare per l’assemblea nazionale. Ma è tutto ampiamente superato dalle cose che per fortuna abbiamo fatto dopo, limando un po’ di questioni interne nei vari territori”. Lo afferma ai ...

Il Pd che si spacca sempre su tutto impari a schiErarsi : Che rapporto il Pd vuole avere con i 5stelle? Dire che punta al suo elettorato, senza accettare nessuno dei capisaldi della sua politica, appare contraddittorio. Se non strumentale. Un modo di ...

"Il Pd che si spacca sempre su tutto impari a schiErarsi" : Cosa potrebbe e dovrebbe fare il futuro segretario del Partito democratico? L’Espresso ha chiesto a quattro intellettuali di scrivere una lettera. Ecco la missiva del filosofo Caro Pd, ti scrivo: invia il tuo messaggio al prossimo segretario dem" "Pd, è ora di una leader donna"" "Il Pd ha abbandonato i poveri. E ora per sopravvivere deve rischiare tutto" "

Michael Cohen - ex avvocato e tuttofare di Donald Trump - parteciperà a un’udienza pubblica del Congresso il 27 febbraio : Michael Cohen, ex avvocato e tuttofare del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parteciperà a un’udienza pubblica organizzata per il 27 febbraio al Congresso dalla commissione investigativa della Camera. In origine l’udienza era stata programmata per il 7 febbraio, ma