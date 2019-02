Energia | ENEA vince bando da 5 milioni della Regione Basilicata per lo sviluppo della

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Rafforzare le attività di ricerca edi biocarburanti e di biolubrificanti innovativi, di biometano e syngas per applicazioni energetiche di frontiera. È questo l’obiettivo del progetto del valore di circa 10di euro, cofinanziato daper potenziare ed ampliare la Piattaforma Integrata per la Bioraffineria e la Chimica Verde (PIBE) attiva presso il Centro ricerchedi Trisaia (MT). L’ha infatti vinto unche prevede un contributo dalladi 5di euro nell’ambito del FESR2014-2020 “Sostegno alle infrastrutturericerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”.“L’ampliamento di questa piattaforma, già inserita nell’elenco delle infrastrutture strategiche identificate dal Programma Nazionale per la Ricerca (PRIN), consentirà di rafforzare le attività di ricerca applicata in ...