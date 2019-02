Elezioni Sardegna - la Caporetto dà forza ai dissidenti M5s : La Caporetto deve portare alla riscossa di un Piave. Il day after del disastro in Sardegna è complicato per il Movimento 5 stelle. Ma paradossalmente mette benzina nel motore riformatore di Luigi Di Maio. "Tra martedì e mercoledì ci saranno importanti novità" nella riorganizzazione della creatura che fu di Beppe Grillo, annuncia facendo capolino da Palazzo Chigi nel sole dell'ora di pranzo.Dietro le quinte si consuma ...

Elezioni Sardegna - Solinas al 47 - 9% verso la vittoria. Zedda indietro - Crollo M5s : Aumenta il distacco di Christian Solinas (centrodestra) su Massimo Zedda (centrosinistra) in Sardegna, dove stamani alle 7 sono state avviate le operazioni per lo scrutinio dei voti delle...

Elezioni in Sardegna - Cinque stelle poco sopra la cifra singola : Prime sezioni scrutinate, grillini in picchiata. Persino peggio che in Abruzzo. Lontanissima la soglia psicologica del 20 per cento, quella che aveva segnato l'ingresso in Parlamento nel 2013 Matteo Salvini si affida a un "Trota" democristiano per vincere in Sardegna "

Elezioni Sardegna - spoglio a rilento : Christian Solinas (cdx) nettamente in testa : AGGIORNAMENTO ORE 17 - Lo scrutinio continua a procedere molto a rilento. Dopo ben 10 ore dall'inizio dello spoglio sono ufficiali i risultati di sole 753 sezioni su 1840. Il trend resta però lo stesso di un paio d'ore fa: il candidato del centrodestra, Christian Solinas, è stabilmente avanti con il 47% dei voti, seguito da Massimo Zedda (csx) con il 33,3% e da Francesco Desogus (M5s) con l'11,3%.AGGIORNAMENTO ORE 15.15 - Secondo gli ultimi ...

LIVE Elezioni regionali Sardegna 2019 : risultati in tempo reale - Sky TG24 - : I primi dati reali danno il candidato del centrodestra oltre il 52%. Crolla, rispetto alle politiche, il Movimento 5 Stelle, che rimarrebbe però il primo partito. L'affluenza alle urne è stata del 53,...

Elezioni Sardegna - ecatombe M5s ma Salvini non vola : La sintesi è questa: Salvini vince anche se, in Sardegna, nonostante lo straordinario impegno profuso, non trasforma in oro tutto quello che tocca (ma su questo torneremo tra un po'); Di Maio, e il dato è davvero clamoroso, registra un'incredibile ecatombe; il centrosinistra di Massimo Zedda, inteso come coalizione larga, inclusiva, rinnovata, come avvenuto due settimane fa in Abruzzo, esiste.Questi i numeri, a scrutinio ancora in ...

Elezioni Sardegna - Di Maio : "Nel M5s presto novità importanti" : "Capisco che in questi mesi ci siamo messi contro le banche, le assicurazioni e che un certo mondo stia godendo nella speranza che possa morire il Movimento. Ma il Movimento è vivo e vegeto. E va ...

Elezioni in Sardegna - il centrodestra vicino alla vittoria - Crolla il M5s : un anno fa al 42% - oggi al 10% : Alle Elezioni regionali in Sardegna è nettamente avanti il centrodestra. Il suo candidato alla presidenza, Christian Solinas, è in testa sull'esponente del centrosinistra Massimo Zedda, secondo i dati ...

Dopo le Elezioni in Sardegna - Matteo Salvini ci dica a che gioco sta giocando : Le elezioni Regionali in Sardegna sono la conferma della vera anomalia di questo momento politico: una forza al governo è stabilmente, strutturalmente e inevitabilmente alleata con due partiti dell'opposizione; sui territori predica e pratica contro il Movimento 5 Stelle, con cui a Roma va d'amore e d'accordo. Quanto può reggere ancora questa gigantesca commedia dell'inganno?Continua a leggere

Elezioni in Sardegna - Salvini : 'La Lega vince 6 a 0 sul Pd' : "Dalle politiche a oggi, se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali la Lega vince 6 a zero sul Pd". Così Matteo Salvini ha commentato il voto in Sardegna, spiegando: "Anche sull'isola,...

Elezioni regionali Sardegna - Christian Solinas eletto nuovo presidente di Regione : Quando ancora manca lo scrutinio di quasi un terzo delle sezioni, il risultato delle Elezioni regionali in Sardegna è ormai chiaro: il nuovo presidente di Regione sarà Christian Solinas, candidato del centrodestra formato da Lega, Fi, FdI e Partito sardo d'azione. Al secondo posto Massimo Zedda, per il centrosinistra. Tracollo del M5s con il suo candidato Francesco Desogus.Continua a leggere

Elezioni Sardegna - diretta spoglio (616 sezioni su 1840) : Solinas 47 - 9% verso la vittoria : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. Il candidato del centrodestra Christian...

