Elezioni Sardegna | ribolle la base del M5s | Siamo stati messi da parte

Elezioni Sardegna - diretta spoglio : 44 sezioni - Solinas al 49% - Zedda al 32% : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - i primi risultati ufficiali : Sul sito predisposto dalla Regione Sardegna sono stati pubblicati i primi dati relativi allo scrutinio delle Elezioni con cui i cittadini sardi hanno scelto il nuovo presidente di Regione. Finora sono stati comunicati i dati relativi allo spoglio in pochissime sezioni, sulle 1.840 totali. Ma, per ora, sembra essere in parte confermato quanto previsto dagli exit poll.Continua a leggere

Elezioni Sardegna - diretta spoglio : 44 sezioni - Solinas al 49% - Zedda al 32% : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

I primi risultati delle Elezioni in Sardegna : Lo spoglio è ancora molto indietro, ma il centrodestra sembra in vantaggio, col centrosinistra in recupero rispetto alle politiche e il M5S molto indietro

Elezioni Sardegna 2019 - risultati in diretta : Solinas avanti e Zedda insegue - crollo M5s : La Sardegna ha scelto il suo prossimo presidente: un voto regionale, ma anche un test nazionale. I risultati ufficiali si...

Elezioni Sardegna - spoglio in corso : testa a testa tra Christian Solinas e Massimo Zedda : ORE 11.00 - Lo scrutinio prosegue a rilento, con soltanto 6 sezioni scrutinate su 1840 e questi primissimi risultati danno in vantaggio il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda, col 42,91% dei voti, seguito dal candidato del centrodestra Christian Solinas col 38,19% delle preferenze. Tutto può ancora succedere e se adesso Zedda è dato in vantaggio, solo due ore fa la situazione era ribaltata. Si conferma, quindi, il testa a testa tra ...

Elezioni Sardegna : il calo della Lega non oscura il successo di Salvini : Ieri si sono tenute le Elezioni regionali in Sardegna, dopo una campagna elettorale che nelle ultime settimane si era giocata soprattutto sulla questione del prezzo del latte. La protesta dei pastori non si è fermata nelle ore di votazione e si sono registrati diversi presidi, sversamenti e assalti a chi trasportava il prodotto. Per quanto il ministro dell’Interno Matteo Salvini il 12 febbraio avesse giurato che si sarebbe trovata una soluzione ...

Elezioni Sardegna - diretta spoglio : avanti Solinas (centrodestra) - sorpresa Zedda (Pd) - crollo M5S : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Elezioni Sardegna - i risultati : spoglio a rilento. Prime sei sezioni : avanti Zedda. Verso testa a testa : Cinque anni fa, alle regionali 2014 , era un mondo assai diVerso: non erano presenti né Lega, ancora non si era espansa al centro-sud, né M5s, Grillo non aveva concesso l'uso del simbolo ,. Il Pd ...

Elezioni regionali in Sardegna : risultati in diretta. Gli appuntamenti tv : Elezioni regionali Dopo l’Abruzzo, tocca alla Sardegna. Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 7 alle 22 urne aperte sull’isola per il rinnovo della giunta e del Presidente della Regione. I candidati che si sfidano per prendere il posto dell’attuale governatore, Francesco Pigliaru, sono sette, ma secondo i principali sondaggi la partita si gioca tra centrodestra, centrosinistra e M5S. L’esito del voto avrà un carattere locale, ...

Elezioni Sardegna - diretta spoglio : testa a testa tra Solinas (centrodestra) e Zedda (Pd) - crollo M5S : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Come sono andate le Elezioni in Sardegna : Matteo Salvini a un comizio in Sardegna (foto: Alessandro Tocco/Lapresse) C’è attesa per i risultati delle elezioni amministrative in Sardegna. Secondo i primi exit poll, diffusi nella tarda serata del 24 febbraio dal Tg3, il candidato di centrodestra Christian Solinas sarebbe in vantaggio con un range di preferenze compreso tra il 36,5 e il 40,5 per cento. Massimo Zedda, sindaco uscente di Cagliari e candidato di centrosinistra, avrebbe ...

Elezioni Sardegna - guarda chi si rivede : il bipolarismo classico : guarda chi si rivede: il bipolarismo classico. Il nuovo flop M5S propone dalla Sardegna - ma già si era visto due settimane fa nel voto in Abruzzo - il ritorno al futuro della dicotomia centrodestra-...

Elezioni regionali Sardegna : nel pomeriggio i dati del voto : Prima tornata elettorale per la Sardegna che, ieri, 24 febbraio ha votato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna