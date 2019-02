Elezioni Sardegna | i risultati | spoglio a rilento Prime sei sezioni | avanti Zedda Verso

Elezioni regionali in Sardegna : risultati in diretta. Gli appuntamenti tv : Elezioni regionali Dopo l’Abruzzo, tocca alla Sardegna. Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 7 alle 22 urne aperte sull’isola per il rinnovo della giunta e del Presidente della Regione. I candidati che si sfidano per prendere il posto dell’attuale governatore, Francesco Pigliaru, sono sette, ma secondo i principali sondaggi la partita si gioca tra centrodestra, centrosinistra e M5S. L’esito del voto avrà un carattere locale, ...

Elezioni Sardegna - diretta spoglio : testa a testa tra Solinas (centrodestra) e Zedda (Pd) - crollo M5S : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Lo spoglio procede a rilento. I primi risultati confermano il testa a...

Come sono andate le Elezioni in Sardegna : Matteo Salvini a un comizio in Sardegna (foto: Alessandro Tocco/Lapresse) C’è attesa per i risultati delle elezioni amministrative in Sardegna. Secondo i primi exit poll, diffusi nella tarda serata del 24 febbraio dal Tg3, il candidato di centrodestra Christian Solinas sarebbe in vantaggio con un range di preferenze compreso tra il 36,5 e il 40,5 per cento. Massimo Zedda, sindaco uscente di Cagliari e candidato di centrosinistra, avrebbe ...

Elezioni Sardegna - guarda chi si rivede : il bipolarismo classico : guarda chi si rivede: il bipolarismo classico. Il nuovo flop M5S propone dalla Sardegna - ma già si era visto due settimane fa nel voto in Abruzzo - il ritorno al futuro della dicotomia centrodestra-...

Elezioni regionali Sardegna : nel pomeriggio i dati del voto : Prima tornata elettorale per la Sardegna che, ieri, 24 febbraio ha votato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna

Elezioni regionali Sardegna 2019 - i primi risultati in tempo reale : Dopo i dati degli exit poll, diffusi nella serata di ieri, secondo cui per la presidenza della Regione Sardegna sarà una lotta testa a testa tra Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra), iniziano ad arrivare i primi dati reali, relativi allo scrutinio iniziato alle 7 di questa mattina.--I primi exit poll sulle Elezioni regionali in Sardegna, diffusi nella serata di domenica 24 febbraio, hanno evidenziato una lotta testa ...

Elezioni Sardegna - spoglio in corso : la sfida tra Christian Solinas e Massimo Zedda : È iniziato alle 7 di oggi lo spoglio delle Elezioni regionali in Sardegna, a poche ore dalla chiusura dei seggi. Gli exit poll avevano rivelato un testa a testa tra il candidato del centrodestra Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d'Azione, e quello del centrosinistra Massimo Zedda, indipendente e già sindaco di Cagliari, Terzo, sempre secondo gli exit poll, il candidato del Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus. I risultati non ...

Elezioni Sardegna 2019 - risultati in diretta : testa a testa Solinas-Zedda - crolla il M5s : La Sardegna ha scelto il suo prossimo presidente: un voto regionale, ma anche un test nazionale. I risultati ufficiali si...

Sardegna : risultati Elezioni arriveranno in forma aggregata : Non saranno disponibili subito i primi dati sull'esito del voto in Sardegna. A Cagliari, in un'affollata sala stampa allestita nel palazzo della Regione in viale Trento, è stato comunicato che i risultati arriveranno in forma aggregata. I Comuni con massimo 10 sezioni forniranno il dato solo una volta concluse le operazioni (100%), quelli tra 11 e 30 sezioni quando sarà raggiunto il 50% dello scrutinio, mentre per i centri maggiori quando si ...

In Sardegna è iniziato lo spoglio dei voti per le Elezioni regionali : Lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Sardegna è iniziato lunedì mattina alle 7 e i risultati definitivi dovrebbero arrivare nel corso della mattinata. Secondo i primi exit poll, diffusi domenica sera alla chiusura dei seggi, il candidato del

Elezioni Sardegna - riaperti i seggi per il conteggio dei voti : riaperti i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Le urne si sono chiuse domenica alle 22 con l'affluenza che si e' attestata sul ...

RISULTATI Elezioni SARDEGNA/ M5s battuto - torna il bipolarismo centrodestra-Pd : RISULTATI ELEZIONI in SARDEGNA: secondo gli exit polls è testa a testa tra Solinas , centrodestra, 36,5-40,5%, e Zedda , Pd, 35-39%, . Disastro M5s

Elezioni Sardegna - i risultati : in corso lo spoglio. Affluenza finale al 53 - 75% - in aumento rispetto al 2014 : Riaperti alle 7 i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l’Affluenza che si è attestata sul 53,75% (790.347 votanti dei 1.470.401 aventi diritto), +1,5% rispetto alle precedenti consultazioni del 2014 (52,2%). I funzionari dell’ufficio elettorale della Regione stanno verificando, in questi minuti, la regolarità delle ripresa delle ...

Elezioni Regionali Sardegna 2019 : exit poll e spoglio in tempo reale : Gli exit poll delle Elezioni Regionali in Sardegna danno avanti il candidato del centrodestra Solinas, anche se l'esponente del centrosinistra Zedda appare vicinissimo. Male il Movimento 5 Stelle. Lo spoglio in tempo reale dei voti comincia alle 7, i risultati delle Elezioni Regionali sarde sono attesi per mezzogiorno.--Il centrodestra di Christian Solinas in testa, tallonato dal centrosinistra di Massimo Zedda, staccatissimo il candidato del ...