Elezioni Sardegna | Di Maio | per il governo non cambia nulla

Elezioni Sardegna - vince il Centrodestra : Solinas è il nuovo Presidente : Per le proiezioni il vantaggio del candidato di Centrodestra non è recuperabile. Chi è Christian Solinas nuovo Presidente...

Elezioni Sardegna - Di Maio : “Inutile confronto con Politiche”. Airola (M5s) : “Risultato che ci deve far riflettere” : “Siamo positivi perché per la prima volta nella storia entriamo con diversi consiglieri nel consiglio regionale della Sardegna“. Così Luigi Di Maio uscendo da palazzo Chigi, mentre è in corso lo spoglio del voto sardo, commenta i primi dati reali del voto sull’isola. “È inutile che si confronti il dato delle Politiche (dove il M5s raggiunse il 42%, ndr) con le amministrative, perché così si confrontano le mere con le ...

Elezioni Sardegna - spoglio a rilento : Christian Solinas (cdx) in testa : AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - Dopo 7 ore le sezioni scrutinate sono solo 278 su 1840. In questo momento Christian Solinas, candidato del centrodestra, è davanti a tutti gli altri con il 47,59% dei voti. Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari e candidato per il centrosinistra, è invece ben distante con il suo 34% delle preferenze. Ancora più lontano Francesco Desogus del Movimento 5 Stelle con il 10,91% dei voti.AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - I primi ...

Elezioni in Sardegna - Cinque stelle a una sola cifra : Prime sezioni scrutinate, grillini in picchiata. Persino peggio che in Abruzzo. Lontanissima la soglia psicologica del 20 per cento, quella che aveva segnato l'ingresso in Parlamento nel 2013 Matteo Salvini si affida a un "Trota" democristiano per vincere in Sardegna "

Elezioni Sardegna - il peso del crollo M5S incombe su Salvini : Matteo Salvini continua a ripetere che per il governo non cambierà niente. Un refrain a cui non crede ma nel quale spera. Il centrodestra guidato a trazione leghista si prepara al bis. E a farne le spese però, anche stavolta, è il M5s, il socio di maggioranza, costretto a distanza di sole due settimane a leccarsi di nuovo le feriteE a farne le spese però, anche stavolta, è il M5s, il socio di maggioranza, costretto a distanza di sole ...

Elezioni Sardegna - Luigi Di Maio dopo tonfo M5s : "Per il governo non cambia nulla" : I risultati definitivi delle Elezioni in Sardegna ancora non ci sono, ma un elemento sembra chiaro: il crollo del Movimento 5 stelle rispetto al risultato ottenuto nell'isola alle Politiche del 2018. Quello del 24 febbraio è il secondo risultato negativo alle regionali in poche settimane, dopo il tonfo in Abruzzo. Mentre gli scrutini procedono a rilento si levano le prime voci dei pentastellati. "Per il governo non cambia nulla - si ...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - perché lo scrutinio procede così lentamente : Le operazioni di scrutinio per le Elezioni regionali in Sardegna procedono al rilento: a più di cinque ore dall'inizio dello spoglio sono stati comunicati i dati relativi solamente a meno di cento sezioni su 1.840. I motivi sono due: le modalità di comunicazione dei risultati e anche le modalità dello spoglio.Continua a leggere

