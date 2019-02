Domenica Live | Barbara D' Urso senza rivali negli ascolti | come umilia Cristina Parodi

Sorella di Icardi - nuove accuse contro Wanda a Domenica Live : 'Lo tratta come un bancomat' : Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live su Canale 5, tra le ospiti speciali c'è stata anche Ivana Icardi, Sorella del noto calciatore. La ragazza è stata ospitata nel salotto di Barbara D'Urso per parlare della sua situazione con il fratello e con sua moglie. Da tale intervista sono emerse delle dichiarazioni molto pesanti della Sorella di Icardi contro Wanda Nara. Ivana, infatti, ha accusato la moglie del calciatore di trattarlo "come ...

Domenica Live : Barbara D'Urso analizza i tradimenti dell'Isola dei Famosi : Gli scatti parlano chiaro: mentre tutto il mondo lo credeva a Los Angeles, Chando era in realtà a Gioia del Colle con Manila. Le fotografie li ritraggono in atteggiamenti molto intimi , prove ...

Domenica Live - da Barbara : Violento attacco di bile per il Mago Otelma a Domenica Live . Ospite in studio da Barbara D'Urso per commentare il presunto 'sequestro' subito in Honduras nella partecipazione all'Isola dei famosi, ...

Riccardo Fogli e la moglie : a Domenica Live parla il presunto amante : Domenica Live: Giampaolo Celli tra Riccardo Fogli e la moglie Karin Continua a far discutere il presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. La faccenda sembrava chiusa con l’arrivo di Karin Trentini all’Isola dei Famosi ma in realtà è andata avanti a Domenica Live. Nel salotto di Barbara d’Urso si è presentato Giampaolo Celli, il […] L'articolo Riccardo Fogli e la moglie: a Domenica Live parla il presunto amante ...

Domenica Live - da Barbara D'Urso il Divino Otelma copre d'insulti Karina Cascella : Violento attacco di bile per il Mago Otelma a Domenica Live . Ospite in studio da Barbara D'Urso per commentare il presunto 'sequestro' subito in Honduras nella partecipazione all'Isola dei famosi, ...

Isola dei Famosi news - Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica Live : 'Solo rapporti di lavoro' : E' stato commesso l'errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo...Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell'abbraccio? ...

Domenica Live - Grecia Colmenares tradita? Chando : “È normale…” : Domenica Live: Chando ha tradito Grecia Colmenares con Manila Gorio? Nelle ultime ore alcune foto che mostrano Chando Erik Luna baciarsi con Manila Gorio hanno fatto molto discutere per il fatto che il ragazzo sarebbe ancora il fidanzato di Grecia Colmenares, ex naufraga dell’Isola. L’attrice di telenovelas ha deciso di non andare ospite a Domenica Live perchè è molto turbata: “Grecia non si è sentita di venire, è molto scossa ...

Domenica Live - parla Giampaolo Celli - presunto amante della moglie di Riccardo Fogli - Karin Trentini : Lei direttamente a L'Isola dei famosi. Lei in studio a Domenica Live. Tra giovedì e oggi, la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, e il suo presunto amante Giampaolo Celli hanno chiarito il loro rapporto: lei direttamente al marito cantante naufrago del reality in Honduras, lui a Domenica Live i

