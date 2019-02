Domenica In, Stefano De Martino e la lettera: il pianto con Mara Venier. E sui baci con Belen: «L’amore non è mai sprecato»

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ladei genitori, ilcone icon Belen: «L’amore non è mai sprecato». Ospite diIn èDemostra al ballerino le immagini in aeroporto mentre si scambiae abbracci con Belen Rodriguez insieme al figlio Santiago. La presentatrice si dice «commossa» dalle immagini. «È una non notizia», dice De. «Per me e Belen è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio. L’unione famigliare ci sarà a prescindere dalle situazioni sentimentali, non può far male a nessuno. Io ci ho lavorato molto per arrivare a questo».«C’è un amore che vi unisce», sottolinea. «Io ho solo un pensiero – risponde De– l’amore non è mai sprecato. Ci sono tante forme di amore, anche solo stare al fianco di una persona. Quando ti ritrovi insieme a una famiglia è un punto di arrivo». Sulle parole di Alfonso Signorini mostrate in un filmato che parla di un “work in progress” tra i due il ballerino prima scherza poi ammette: «Sono fortunato ad avere un Alfonso Signorini che analizza la mia vita, ma non ha tutti i torti riguardo ciò che dice. Io e Belen ci vogliamo bene».«La cosa migliore che può fare un uomo è diventare padre, mi si scioglie tutto quando lo guardo. Vederlo è una iniezione di fiducia, come ho fatto a fare una cosa così bella?». Dice dopo aver visto un video montato con le immagini di Santiago. «Io non conosco tate, faccio tutto io: la colazione, lo porto a scuola, tutto. Ogni tanto mi serve una vacanza (ride, ndr.)».Sul fronte lavorativoDecondurrà (per la prima volta in questo ruolo) la trasmissione di Rai 2 Made in Sud con Fatima Trotta: «Mi piace molto, sto scoprendo che la comicità è una cosa seria. Far ridere la gente è complicato. Sono tanto affascinato da questo lavoro. Sono molto emozionato per questo debutto»., in lacrime, legge unascritta dai genitori di De, che si commuove. «Caro, sappiamo che oggi è un giorno importante per te, sei con ziaIn. Sappiamo che stai per iniziare questa avventura Napoli. Io e tuo padre ci siamo e ti sosteniamo sempre. Sei un ragazzo speciale, sei un ragazzo onesto e per bene. Abbiamo fatto tanti sacrifici per regalarti questi sogni, siamo orgogliosi di vederti così felici. Ti vogliamo tanto bene. Mamma e papà».«Più cresco e più mi rendo conto che la famiglia è ciò che conta», dice De