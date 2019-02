Dal pendente di Lady Gaga alla cravatta di Malek | cinque curiosità

L'Ungheria diventerà "indipendente" Dall'UE? - : Orban è pragmatico con i partner orientali per non intralciare l'economia. Qui il caso Huawei non è un problema. L'Ungheria dice di voler instaurare rapporti buoni con la Cina", dice Stier Gabor. ...

Justin Bieber - 'ero depresso - dipendente Dal sesso e Dalla droga' : Dopo quasi 2 anni di silenzio, e un matrimonio lampo con Hailey Baldwin, Justin Bieber si è concesso una lunga intervista su Vogue Magazine, con tanto di splendida cover di coppia con l'amata moglie.Il cantante canadese ha affrontato gli anni più bui della propria vita, vissuti tra il 2013 e il 2018, tra tossicodipendenza e depressione.prosegui la letturaJustin Bieber, 'ero depresso, dipendente dal sesso e dalla droga' pubblicato su ...

Isola : Taylor fuori Dal gioco - ma prima confessa il suo passato da tossicodipendente : Nella serata tra il 31 e il 1° febbraio è andata in onda la nuova diretta de L'Isola Dei Famosi, il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione consecutiva. La puntata ha visto la web influencer ed ex-fiamma di Flavio Briatore, Taylor Mega, eliminata al termine della prova-televoto che questa settimana la vedeva competere contro Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. Taylor ed i fantasmi del passato, in studio c'è ...

Famiglia dipendente Dal web rimane chiusa in casa per ben due anni : Non sono solo gli adolescenti a cadere vittima della dipendenza dai social e dalle app poiché, frequentemente, persino i genitori perdono il contatto con la realtà: in questo caso, infatti, un'intera Famiglia di quattro persone, residente nel Salento, si è sprangata dentro la propria abitazione per più di due anni, non riuscendo a distaccarsi dai propri dispositivi elettronici e sviluppando così una vera patologia. Tale stato di soggezione era ...

Blizzard si difende Dalle recenti accuse di discriminazione mosse da un ex dipendente : Dopo che Blizzard ha svelato l'orientamento sessuale del Soldato 76 (Overwatch) un ex-dipendente è uscito allo scoperto ed ha denunciato comportamenti razzisti nei suoi confronti durante il periodo lavorativo.Come riporta Gamasutra, Jules Murillo-Cuellar ha denunciato episodi di bullismo ed abusi vari legati alla sua etnia messicana, a quanto pare portare questi episodi all'attenzione dei superiori non è servito a nulla. L'uomo ha anche ...

