Da oggi la galletta Oro Saiwa solo con grano prodotto nei paraggi

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Lo stabilimento di Capriata d’Orba dove si producono gli Oroè facile da trovare, basta seguire l’odore. E se l’inverno in campagna è caratterizzato da olezzi decisamente meno attraenti, almeno nell’area agricola dell’alto Monferrato i sensi si appagano con l’aroma della pasta per dolci. Dagli anni ottanta, nella fabbrica di Capriata si producono diverse linee di, ma il biscotto da inzuppare che si mantiene solido nei ricordi e nel palato di generazioni di italiani, e non, la fa da padrone assoluto. A contorno le 120 tipologie di prodotti diversi, perché l’idea negli anni è stata di tenere impegnate le mascelle nona colazione, ma durante tutta la giornata. Così, spazio a biscotti ai 5 cereali, ricchi di fibre, ai Cruscoro, a quelli (buonissimi) intarsiati di gocce di cioccolato, ai senza ...