: Che meraviglia un popolo che va a votare ad un referendum per l'84% degli aventi diritto... Grande #Cuba, e meravig… - KasperCarlo_bis : Che meraviglia un popolo che va a votare ad un referendum per l'84% degli aventi diritto... Grande #Cuba, e meravig… - TelevideoRai101 : Cuba: popolo approva nuova Costituzione - macasul : L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si congratula con il popolo e con il Governo di Cuba per la magnif… -

Lasottoposta a referendum popolare aè statata con il 'sì' di 6.816.169 persone, ossia l'86,85 dei voti espressi. Il testo consacra l'irrevocabilità del socialismo nell'isola sotto la guida del Partito comunista, amplia i diritti e le garanzie individuali, ammette la proprietà privata in specifici settori e promuove e garantisce gli investimenti esteri. Si sono espressi per il 'no' 706.400 persone: il 9% dei votanti. L'affluenza alle urne,è stata l'84,4% dei 9.298.277 di aventi diritto.(Di martedì 26 febbraio 2019)