“Croce e delizia” | Gassmann e Bentivoglio nonni gay in famiglia

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Sono famiglie molto diverse quella dei radical chic Castelvecchio e quella dei più umili Petagna, protagoniste del film di Simone Godano "Croce e delizia", nei cinema dal 28 febbraio. La loro convivenza in vacanza potrebbe essere solo insolita ma diventa esplosiva quando i capoTony e Carlo, interpretati da Fabrizioe Alessandro, rivelano a figli e nipoti il loro reciproco amore. I più contrari a questa unione gay sono i primogeniti, Penelope, interpretata da Jasmine Trinca e Sandro, impersonato da Filippo Scicchitano.Il regista spiega: "Lo volevamo raccontare con delicatezza, senza fare gag, senza andare sopra le righe o creare macchiette, per cui c'è venuta l'idea di creare due famiglie distinte che poi in realtà, e questa è la cosa che ci interessava raccontare, poi entrando nei sentimenti, nell'emotività dei personaggi, sono più simili di quanto uno ...