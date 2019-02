corriere

: Corviale e Scampia, le periferie d’Italia si risollevano (da sole) - Corriere : Corviale e Scampia, le periferie d’Italia si risollevano (da sole) -

(Di martedì 26 febbraio 2019) ... per citare un urbanista cinico e tagliente come Rem Koolhaas, l'architetto è del resto colui che «fa in modo che il mondo accetti visioni che non vuole, costruendole»,. La quasi simultaneità degli ...