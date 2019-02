Corruzione su bando da 55 mln a Catania | arrestato primario

Corruzione? Il vero reato è abbandonare Trani per Dubai : Non riesco proprio a esultare quando qualcuno pur giustamente finisce in galera. Il carcere mi mette angoscia anche solo a sentirlo nominare (per questo non metto piede in quei ristoranti che credono di poterci scherzare sopra, come il celebratissimo Ora d’aria di Firenze). Ma vendere la giustizia i