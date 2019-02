Corea del Nord | fedelissimo del regime | “Il rimpatrio forzato della figlia

Corea del Nord - fedelissimo del regime : “Rimpatrio forzato della figlia dell’ambasciatore? Chi lo ha detto è un traditore” : “Thae Yong Ho viene stipendiato dall’intelligence della Corea del Sud. Dopo avere ricevuto denaro per disertare, la sua unica possibilità è di diventare un portavoce della propaganda contro la Corea del Nord, altrimenti non potrebbe sopravvivere nel capitalismo selvaggio”. Per Alejandro Cao de Benós, fondatore della Korean Friendship Association, le dichiarazioni di Thae Yong-ho, ex numero due dell’ambasciata della Corea del ...

Incontro Trump-Kim - Vietnam espelle il sosia del leader nordCoreano - Sky TG24 - : Il comico australiano Howard X racconta di essere stato costretto dalle autorità a lasciare Hanoi. Nei giorni scorsi era apparso con il sosia del presidente Usa , al momento autorizzato a restare. "I ...

Lavrov : USA capiscono inutilità ultimatum in negoziati con la Corea del Nord - : "Non funzionerà, e penso che gli americani stessi abbiano già capito", ha detto, parlando alla conferenza Cooperazione internazionale in un mondo turbolento, tenutasi in Vietnam sotto l'egida del ...

Donald Trump e Kim Jong-un - durante il loro prossimo incontro - potrebbero dichiarare formalmente la fine della guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord : Donald Trump e Kim Jong-un, durante il loro prossimo incontro previsto per il 27 e il 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam, potrebbero dichiarare la fine della guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord. Lo ha detto lunedì un

Trump verso il summit con Kim : Senza armi nucleari - la NordCorea diventerà una delle più grandi potenze mondiali : ... in Vietnam, per il secondo vertice con il leader Nordcoreano A 24 -RED 17:03 "Senza armi nucleari" la Corea del Nord "potrebbe velocemente diventare una delle più grandi potenze economiche del mondo"...

Verso il summit con Trump : il nordCoreano Kim viaggia a bordo del suo misterioso treno : Tuttavia pare che il suo interesse sia anche di vedere di persona il panorama cinese e vietnamita, due Paesi comunisti che hanno adottato con successo l'economia di mercato e che - si dice - voglia ...

Corea del Nord - il caso della figlia dell’ex ambasciatore rimpatriata. Pyongyang : “Era felice di tornare” : Per la Corea del Nord non c’è nessun caso. Nessuna ragazza rimpatriata con la forza, nessuna ritorsione sulla figlia di un ex diplomatico di stanza a Roma che insieme alla moglie ha deciso di sparire a dieci giorni dalla fine del suo mandato senza lasciare traccia. Dopo giorni di ricostruzioni sui giornali e di ipotesi della politica senza alcuna conferma ufficiale, Repubblica pubblica una lettera inviata da Pyongyang in cui spiega che la ...

NordCoreana sparita - la versione del nuovo ambasciatore : “Odiava suo padre” : L’ex ambasciatore nordcoreano Jo Song Gil «non aveva alcun motivo politico» per disertare. E sua figlia «odiava i genitori perché la lasciavano a casa da sola» e voleva «tornare a Pyongyang dai nonni», dove è ora e «sta bene» anche se sottoposta «a cure». Lo spiega il successore di Jo all’ambasciata in Italia, Kim Chon, in una lettera al presidente...

La figlia di Jo Song-gil è tornata in Corea del Nord di sua volontà - dice Repubblica : Lo sostiene Carlo Bonini su Repubblica, che ha ricostruito la storia della figlia dell'ex ambasciatore a Roma che ha disertato a novembre

E' giallo sul rimpatrio della figlia dell'ex ambasciatore della Corea del Nord : Occorre ricostruire una vicenda intricata e misteriosa accaduta lo scorso novembre e cominciata con la scomparsa dei genitori della 17enne. La giovane si trova ora in Corea del Nord, forse rimpatriata ...

Abu Omar - Shalabayeva - Corea del Nord : l'Italia è uno staterello-canaglia? : Rapimenti, 'extraordinary rendition', espulsioni per fare un favore a qualche autocrate dell'Est: perché questi casi, compreso quello della figlia dell'ex ambasciatore NordCoreano a Roma, riguardano ...

Corea del Nord - figlia ex ambasciatore tornata a Pyongyang. Salvini : “Non c’entro nulla - chiedete alla Farnesina” : “chiedetelo al ministero degli esteri, è una questione di ambasciate. Io non ne sapevo nulla, non c’entro nulla”. Matteo Salvini a Radio anch’io torna sulla vicenda della figlia dell’ambasciatore NordCoreano di stanza a Roma, e presunto disertore, che secondo un dissidente di Pyongyang sarebbe stata rimpatriata a forza. Mentre dei genitori continua a non esserci traccia. Il ministro dell’Interno chiede di ...