agi

: Questo Governo aveva previsto 1,5% di crescita e invece ci ha portato dritto in #recessione. Produzione industriale… - pinapic : Questo Governo aveva previsto 1,5% di crescita e invece ci ha portato dritto in #recessione. Produzione industriale… - buonweekend : RT @Agenzia_Italia: Conte ha portato il caso #Regeni al vertice tra Ue e Lega Araba - Agenzia_Italia : Conte ha portato il caso #Regeni al vertice tra Ue e Lega Araba -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) AlUe-a Sharm el Sheikh, in Egitto, il presidente del Consiglio, Giuseppe, rilancia il ruolo dell'Italia nel dialogo per la stabilizzazione della regione e la lotta al terrorismo. Ma ildell'omicidio di Giulio, ucciso al Cairo tre anni fa, non può lasciare la scena perché resta e "resterà una ferita aperta" finché non troverà una soluzione, spiega lo stessoE' probabile che il capo del governo italiano veda il presidente egiziano, Fattah al Sisi, a margine della conferenza che si concluderà domani, trovando modo di trasmettergli "tutte le premure del governo e dell'opinione pubblica italiana".Il summit si svolge per la prima volta e presenta, per il premier, "tutte le premesse affinché possa essere ricordato come "storico". L'Italia è "al centro del Mediterraneo, "è avamposto del dialogo" ...