Colpi pistola contro pizzeria storica

Choc a Napoli - Colpi di pistola contro la pizzeria Di Matteo : Nuovo raid al centro storico di Napoli contro una nota pizzeria. Dopo la bomba carta contro Sorbillo, ora tocca a Di Matteo. Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso colpi d'arma da ...

Manuel Bortuzzo - arrestato uno dei titolari del pub dove fu Colpito dai Colpi di pistola : Due giorni fa Manuel Bortuzzo ha terminato il suo percorso in terapia intensiva. Il nuotatore 19enne, rimasto paralizzato per un colpo di pistola a Roma, ha lasciato l’ospedale San Camillo e ha raggiunto la Fondazione Santa Lucia dove inizia la neuro-riabilitazione presso il centro spinale. “Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da ...

Rapina a mano armata nel supermarket di Pozzuoli - titolare Colpito alla testa con la pistola : Pozzuoli - Una Rapina a mano armata è stata messa a segno ieri sera intorno alle ore 21 ad un supermercato al corso Umberto nella zona del lungomare di via Napoli. L'esercizio commerciale stava per ...

Napoli - Colpi di pistola contro il portone di casa : l'uomo ha un malore e finisce in ospedale : Notte di terrore nel centro storico di Napoli. Tornano a sparare le pistole della camorra. Il primo raid si è verificato ai Decumani, in vico Santi Filippo e Giacomo: tre bossoli sono stati repertati ...

Roma : una pistola e 94 Colpi pronti all’uso - in manette 49enne : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno arrestato un cittadino romeno di 49 anni, per detenzione abusiva di armi e ricettazione. I militari erano da tempo sulle tracce dell’uomo, poiche’ era stato segnalato quale possessore di un’arma da fuoco e di numerosi proiettili pronti per l’uso: una volta individuato e bloccato per le vie della Capitale, i Carabinieri hanno effettuato un rastrellamento di ...

Napoli - Antonio Vacca sotto shock : Colpi di pistola contro l'auto e rapina ai danni del calciatore furioso sui social : Antonio Junior Vacca rapinato con tanto di colpi di pistola contro l'automobile nella quale si trovava: la Casertana manifesta solidarietà " Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere ...

Colpi di pistola contro i carabinieri - 29enne fermato dopo due mesi nel Napoletano : È stato rintracciato e fermato l'uomo che il 14 novembre scorso, per sottrarsi a un controllo di polizia, era scappato a bordo di un motociclo esplodendo un colpo di arma da fuoco all'indirizzo dell'...