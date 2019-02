Ciclismo su pista | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Filippo Ganna e Letizia Paternoster guidano una spedizione agguerrita : Saranno 17 gli azzurri impegnati ai Mondiali di Ciclismo su pista in programma a Pruszkow, in Polonia, dal 27 febbraio al 3 marzo: Davide Cassani, su indicazione di Edoardo Salvoldi e Marco Villa, commissari tecnici della Nazionale, ha diramato l’elenco completo degli atleti impegnati nella rassegna iridata. La formazione azzurra sarà composta da nove donne e otto uomini: NAZIONALE DONNE Alzini Martina Bigla Team Balsamo Elisa G.S. Fiamme ...

Ciclismo su pista - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv : Da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali 2019 di Ciclismo su pista. Una rassegna iridata che come di consueto andrà a chiudere la stagione e anche quest’anno assisteremo a tanti duelli spettacolari. Nella scorsa edizione l’Italia chiuse con un ottimo bottino di sei medaglie, tra cui l’oro di Filippo Ganna, che andrà ora a caccia del terzo titolo iridato della carriera. Grande attesa poi per i ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Tokyo 2020 : i ranking olimpici aggiornati. Italia vicina al pass negli inseguimenti e nell’omnium : Con la tappa cinese di Hong Kong dello scorso fine settimana si è conclusa la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. In attesa dell’appuntamento più importante della stagione, ovvero i Campionati Mondiali in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow in Polonia, prosegue con ottimi risultati il percorso di qualificazione della Nazionale Italiana ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo 2020. La principale novità della prossima ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Lavoro per la Milano-Sanremo. In pista l’Italia è da medaglia olimpica” : Elia Viviani ha appena vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race e il velocista azzurro ha parlato proprio di questo successo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Qui ci tenevo a vincere per almeno un paio di motivi. Primo perchè è una delle poche classiche del World Tour che posso vincere, che abbia storia o no poco mi importa. Con Amburgo e Plouay fa già un buon bottino. Poi c’erano due secondi posto dell’anno ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Martina Fidanza domina nello scratch ad Hong Kong : Bellissima vittoria di Martina Fidanza nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: grande prestazione della bergamasca nello scratch Martina Fidanza si concede il bis nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. nello scratch femminile, la bergamasca ha dominato la sua prova dopo essere stata leader a Cambridge la scorsa settimana. Alle spalle della 19enne azzurra, si sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Martina Fidanza trionfa ancora nello scratch! Letizia Paternoster sfiora il podio nell’omnium : Martina Fidanza conquista la seconda vittoria consecutiva nello scratch nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 19enne bergamasca ha dimostrato ulteriormente il suo grandissimo talento e dopo essersi imposta a Cambridge la scorsa settimana, centra ora uno spettacolare bis ad Hong Kong. Una prova che è stata caratterizzata dal tentativo in solitaria della francese Coralie Demay, che è stata però ripresa dal gruppo a due giri dalla fine. La ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Pista – Italia - bronzo per la coppia Confalonieri-Balsamo : Le due azzurre conquistano il terzo gradino del podio nella Madison, regalando all’Italia il secondo posto nella classifica finale di specialità – Oro all’Olanda, argento al Belgio Ancora un podio per le azzurre in questa seconda giornata di gare della sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo, in corso ad Hong Kong. Dopo un esordio d’oro con le vittorie dei quartetti, le azzurre Elisa Balsamo e Maria Giulia ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Confalonieri/Balsamo terze nella madison! : Seconda giornata di finali e terzo podio per quanto riguarda l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Hong Kong: il Bel Paese continua ad ottenere ottimi risultati verso i Mondiali che si svolgeranno in Polonia a fine febbraio. A centrare la top-3 sono Maria Giulia Confalonieri ed Elisa Balsamo che chiudono terze nella madison. Ottima la prova corale delle azzurre che sono riuscite a centrare tanti punti sul ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio : Italia scatenata tra sci - judo e Ciclismo su pista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport di oggi, venerdì 25 gennaio. Si parte, ovviamente, con gli Australian Open di tennis. A Melbourne Novak Djokovic cercherà di sbarazzarsi di Lucas Pouille per raggiungere Rafa Nadal in finale. Per i nostri colori di particolare interesse per la semifinale tutta Italiana nel torneo junior tra Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Nella mattinata subito un altro piatto forte: la discesa ...

Ciclismo su pista – La soddisfazione dei ct azzurri dopo gli ori dei quartetti dell’inseguimento in Coppa del Mondo : dopo il record italiano ottenuto questa mattina nelle qualifiche, le ragazze conquistano il primo gradino del podio contro la Germania in 4’17”833 . Capolavoro dei ragazzi, che in 3’53”478 infliggono quasi sei secondi agli Stati Uniti. In entrambe le specialità l’Italia chiude in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo Da quartetti azzurri a quartetti d’oro è un attimo. Anzi, ...

Ciclismo su pista – Non solo le donne : l’Italia festeggia in grande ad Hong Kong - anche il quartetto azzurro è d’oro : Che spettacolo gli azzurri in coppa del mondo di Ciclismo su pista ad Hong Kong: anche il quartetto maschile d’oro nell’inseguimento Una giornata da incorniciare per il Ciclismo azzurro: sia il quartetto femminile che quello maschile hanno conquistato la medaglia d’oro nella tappa di Hong Kong di Coppa del Mondo. Dopo la strepitosa gara delle azzurre è stato il turno dei giovani uomini a tirare fuori gli artigli per ...