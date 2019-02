Ciclismo | Matteo Trentin fa doppietta alla Vuelta a Andalucia Giulio Ciccone brilla al

oasport

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Diversi italiani protagonisti nelle corse didell’ultimo fine settimana. Partiamo di diritto dache vince due tappee sale così a quota tre in stagione, dopo quella ottenuta all’esordioValenciana. Il campione europeo ha dimostrato una netta superiorità in volata rispetto agli avversari, soprattutto nell’ultima frazione, sull’arrivo in leggera salita di Alhaurín de la Torre, in cui ha vinto per distacco con uno sprint di pura potenza. Risultati molto incoraggianti in vista delle classiche, in cui il corridore della Mitchelton-Scott potrà lasciare il segno.Al Tour du Haut-Varinvece, che si impone sull’arrivo in salita di Mons, battendo nomi del calibro di Thibaut Pinot e Romain Bardet. Il 24enne abruzzese ha mostrato nuovamente le sue doti da scalatore, andando così a centrare il primo successo con la nuova ...