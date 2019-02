Ciclismo | i Mondiali possono sbarcare in Africa! Il Rwanda si candida per una prima volta

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : È iniziato il conto alla rovescia per i Mondiali di Ciclismo su pista, che si svolgeranno da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo a Pruszkow (Polonia). La stagione si chiuderà con la rassegna iridata, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare il titolo. L’Italia si presenterà con una squadra competitiva e punterà a ripetere l’ottima prestazione della scorsa edizione, chiusa con un bottino di sei medaglie. Come di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Filippo Ganna e Letizia Paternoster guidano una spedizione agguerrita : Saranno 17 gli azzurri impegnati ai Mondiali di Ciclismo su pista in programma a Pruszkow, in Polonia, dal 27 febbraio al 3 marzo: Davide Cassani, su indicazione di Edoardo Salvoldi e Marco Villa, commissari tecnici della Nazionale, ha diramato l’elenco completo degli atleti impegnati nella rassegna iridata. La formazione azzurra sarà composta da nove donne e otto uomini: NAZIONALE DONNE Alzini Martina Bigla Team Balsamo Elisa G.S. Fiamme ...

Ciclismo su pista - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv : Da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali 2019 di Ciclismo su pista. Una rassegna iridata che come di consueto andrà a chiudere la stagione e anche quest’anno assisteremo a tanti duelli spettacolari. Nella scorsa edizione l’Italia chiuse con un ottimo bottino di sei medaglie, tra cui l’oro di Filippo Ganna, che andrà ora a caccia del terzo titolo iridato della carriera. Grande attesa poi per i ...

Ciclismo - Davide Cimolai : “Ora la Milano-Sanremo. Poi punto a Giro d’Italia - Europei e Mondiali” : Il passaggio da una squadra World Tour ad una Professional non è sempre un male. Scendere di una categoria può servire anche a ricevere i gradi di capitano. Così, molto probabilmente, è accaduto per Davide Cimolai, che tra Lampre e FDJ è stato spesso e volentieri costretto a lavorare per i propri compagni nelle passate stagioni. In questo 2019 invece potrà provare a togliersi grandi soddisfazioni con la maglia della Israel Cycling Academy. Ieri ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : torna Filippo Ganna! Tante opportunità di podio per l’ultima tappa prima dei Mondiali : Non è più tempo di sperimentazioni per la Nazionale italiana di Ciclismo su pista. Ad un mese dai Campionati Mondiali, in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow (Polonia), la formazione azzurra diretta da Dino Salvoldi e Marco Villa si appresta ad affrontare la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Ad Hong Kong (Cina) saranno numerose le opportunità di podio per la squadra italiana, che cercherà di sfruttare ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : Fidanza che acuto! Quattro podi e tante conferme ad un mese dai Mondiali : Si è svolta questo fine settimana la quinta e penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Da Cambridge (Nuova Zelanda) sono arrivate ottime notizie per la Nazionale italiana, con diversi segnali positivi che permettono di guardare con fiducia alla prossima rassegna iridata in programma tra poco più di un mese (dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow, in Polonia). La formazione azzurra, sapientemente diretta da Dino ...

Ciclismo - Gianni Moscon sogna in grande : «Roubaix e Mondiali gli obiettivi principali. Che traguardo il debutto al Giro!» : Il 2019 sarà probabilmente un anno decisivo per Gianni Moscon. Il corridore trentino ha vissuto una stagione una stagione altalenante, con profonde delusioni (su tutte la squalifica dal Tour de France per lo spiacevole episodio del colpo rifilato in corsa a Elie Gesbert), ma anche con diversi risultati di prestigio. In particolare, il 24enne del Team Sky ha chiuso in crescendo ottenendo un eccellente quinto posto al Campionato del Mondo di ...

Ciclismo su pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali il clou della stagione : Il 2019 sarà ricco di appuntamenti importanti per il Ciclismo su pista. La stagione ripartirà a gennaio con le ultime due tappe della Coppa del Mondo: dal 18 al 20 a Cambridge (Nuova Zelanda) e dal 25 al 27 a Hong Kong. Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali, che saranno anche l’ultimo grande appuntamento della stagione agonistica. Si tornerà poi in pista nel mese di luglio, in cui dal 9 al 14 Gand (Belgio) ...

Calendario Mondiali Ciclismo 2019 : data - programma e orari. Il percorso ai raggi X : I Mondiali 2019 di ciclismo su strada si disputeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. La settimana riservata alla rassegna iridata si svolgerà dunque in questa regione del Regno Unito, il circuito protagonista si snoderà nella città di Harrogate ma le partenze delle varie prove in linea coinvolgeranno altri paesi come ad esempio Leeds, Bradford, Doncaster, Richmond. Il percorso non sembra essere particolarmente ...