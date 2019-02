Christian Solinas | chi è il Presidente Regione Sardegna Biografia e laurea

Elezioni regionali Sardegna - Christian Solinas eletto nuovo presidente di Regione : Quando ancora manca lo scrutinio di quasi un terzo delle sezioni, il risultato delle Elezioni regionali in Sardegna è ormai chiaro: il nuovo presidente di Regione sarà Christian Solinas, candidato del centrodestra formato da Lega, Fi, FdI e Partito sardo d'azione. Al secondo posto Massimo Zedda, per il centrosinistra. Tracollo del M5s con il suo candidato Francesco Desogus.Continua a leggere

Elezioni Sardegna - spoglio a rilento : Christian Solinas (cdx) in testa : AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - Dopo 7 ore le sezioni scrutinate sono solo 278 su 1840. In questo momento Christian Solinas, candidato del centrodestra, è davanti a tutti gli altri con il 47,59% dei voti. Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari e candidato per il centrosinistra, è invece ben distante con il suo 34% delle preferenze. Ancora più lontano Francesco Desogus del Movimento 5 Stelle con il 10,91% dei voti.AGGIORNAMENTO ORE 9.30 - I primi ...

Elezioni Sardegna - spoglio in corso : testa a testa tra Christian Solinas e Massimo Zedda : ORE 11.00 - Lo scrutinio prosegue a rilento, con soltanto 6 sezioni scrutinate su 1840 e questi primissimi risultati danno in vantaggio il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda, col 42,91% dei voti, seguito dal candidato del centrodestra Christian Solinas col 38,19% delle preferenze. Tutto può ancora succedere e se adesso Zedda è dato in vantaggio, solo due ore fa la situazione era ribaltata. Si conferma, quindi, il testa a testa tra ...

Christian Solinas (centrodestra) avanti in Sardegna - ma lo spoglio va a rilento : È iniziato alle 7, ma procede a rilento lo spoglio delle schede in Sardegna per le elezioni regionali. Scrutinate solo le prime tre sezioni su 1.840 con il candidato del centrodestra Christian Solinas in testa con il 44,76% delle preferenze. Seguono Massimo Zedda, candidato del centrosinistra, con il 37,14% e Francesco Desogus del M5S con il 9,04%. Ma si tratta naturalmente di dati molto parziali.Primo a concludere le operazioni di ...

Elezioni Sardegna - spoglio in corso : la sfida tra Christian Solinas e Massimo Zedda : È iniziato alle 7 di oggi lo spoglio delle Elezioni regionali in Sardegna, a poche ore dalla chiusura dei seggi. Gli exit poll avevano rivelato un testa a testa tra il candidato del centrodestra Christian Solinas, segretario del Partito Sardo d'Azione, e quello del centrosinistra Massimo Zedda, indipendente e già sindaco di Cagliari, Terzo, sempre secondo gli exit poll, il candidato del Movimento 5 Stelle, Francesco Desogus. I risultati non ...

Regionali Sardegna - exit poll : crollo M5s - testa a testa tra Christian Solinas e Massimo Zedda : testa a testa tra il candidato del centrodestra, Christian Solinas, e il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. È quanto emerge dagli exit poll del Tg3 sul risultato delle elezioni Regionali in Sardegna. exit poll che fotografano anche il crollo del Movimento 5 stelle guidato da Francesco Desogus.Solinas otterrebbe infatti una forbice tra il 37% e il 41%. Zedda sarebbe tra il 36% e il 40%. Mentre Desogus si attesterebbe tra il 13% e ...

Regionali Sardegna - Christian Solinas si è laureato a dicembre ma non ne parla. Né smentisce voci sul titolo farlocco del 2006 : La laurea è arrivata tardi, due mesi fa, ma c’è. Il senatore però non ne parla volentieri. Per settimane da quando, a dicembre, ha discusso la tesi non l’ha messa neanche sul curriculum. Lo ha fatto solo pochi giorni fa, ma senza specificare dove l’ha presa né quando. Dopo anni di polemiche e voci mai smentite sul titolo che gli avrebbe rilasciato il farlocco (lo dice Miur) Leibniz Business Institute, Christian Solinas, leader ...

Matteo Salvini - il sardo Christian Solinas è l'uomo del trionfo della Lega : «Fortza Paris!». L' urlo di guerra dei "sassarini" - quell'«avanti insieme! pronunciato quando venivano fuori dalle trincee per offrire il petto al piombo nemico» - per Christian Solinas incarna decisamente qualcosa di più del motto identitario di una fondamentale campagna elettorale per la sua terr