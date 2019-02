Chiara Ferragni | il nuovo tatuaggio fa impazzire i fan

Chiara Ferragni e Fedez - fuga dagli Oscar per mangiare in un fast-food : Fedez e Chiara Ferragni sono stati l'unico pezzo di Italia presente alla Notte degli Oscar. I due hanno tuttavia disertato la cerimonia prima della sua fine, per andare a mangiare in un...

Giulia De Lellis è la nuova Chiara Ferragni? Stesso numero di like per post : Una carriera in ascesa quella di Giulia De Lellis: in pochissimo tempo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata una influencer di rilievo e non è un mistero che è le case di moda più ...

I Ferragnez al party post Oscar di Vanity Fair America

Chiara Ferragni all'After party degli Oscar scatta un selfie con Marilyn Manson : Chiara Ferragni non poteva di certo mancare alla notte più importante del cinema mondiale. Di conseguenza, accanto a lei, non poteva non esserci il suo inseparabile Fedez . La star del web, infatti, ...

Oscar 2019 - Chiara Ferragni e Fedez sul red carpet di Vanity Fair | : Per l'occasione, la fashion influencer più famosa al mondo ha scelto un importante abito rosso di Gianbattista Valli , con gonna corta davanti e lungo strascico dietro

Oscar 2019 - c'è anche Chiara Ferragni : 'La mia prima volta' : Avrebbe dovuto partecipare agli Oscar 2018, ma dei problemi con la gravidanza l'avevano costretta a letto. Questa volta non c'è niente a fermarla e così un anno dopo Chiara Ferragni si rifà. La ...

Giulia De Lellis erede di Chiara Ferragni? : Vietato sottovalutare Giulia De Lellis: la corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne si è costruita nel tempo una reputazione da stimata fashion blogger, a tal punto che ormai le case di moda fanno a gara per accaparrarsela come influencer.A sostenerlo è Il Fatto Quotidiano, che ha analizzato il successo dell'ex gieffina vip nell'ambito dell'influencer marketing, evidenziando come la ragazza raggiunga gli stessi like su Instagram ...

Giulia De Lellis fa 'tremare' Chiara Ferragni : si ipotizzano guadagni record : Giulia De Lellis è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero da sola grazie ai social. Da quando ha partecipato ad Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice, la carriera della ragazza 21enne è stata tutta in ascesa e ad oggi è una delle influencer più pagate e al tempo stesso più richieste dalle varie case di moda. Un successo stratosferico che ha portato addirittura Il Fatto Quotidiano a dedicarle un'intera pagina sull'ultimo numero del ...

Chiara Ferragni vola a Los Angeles per gli Oscar e si fa tatuare il figlio sulla mano : Chiara Ferragni si è fatta un nuovo tatuaggio. Da poco arrivata a Los Angeles per partecipare alla serata di premiazione degli Oscar 2019, ha deciso di tatuarsi il viso del figlio Leone Lucia Ferragni sulla mano. Il bimbo è nato a marzo dello scorso anno, proprio negli States Il tatuaggio ispirato a un disegno fatto da alcuni fan Nel disegno, fatto per lei dalla pagina Instagram ''Se i quadri potessero parlare Ferragnez'', si vede il piccolo ...

Chiara Ferragni - il nuovo tatuaggio per Leone conquista la rete | FOTO : Un angioletto con il volto del bambino avuto da Fedez. Ecco l'immagino dell'ultimo tattoo della fashion influencer