Chi era Gianfranco Funari | biografia e curiosità

Liga - ITV trasmetterà una gara a giornata in Chiaro in UK : Diritti tv Liga UK – L’emittente commerciale britannica ITV ha siglato un accordo con la Liga spagnola per la trasmissione di alcuni incontri fino al termine della stagione. In particolare, l’emittente trasmetterà una gara a settimana del massimo torneo spagnolo in chiaro, mandandola in onda sul canale ITV 4. Inoltre, sarà previsto un programma infrasettimanale […] L'articolo Liga, ITV trasmetterà una gara a giornata in chiaro ...

Roberto Formigoni - pg ha respinto riChiesta di sospensione della pena. Su detenzione domiciliare deciderà la corte : Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha respinto la richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione emesso venerdì scorso nei confronti di Roberto Formigoni in seguito alla condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri-San Raffaele. Il pg contestualmente ha trasmesso il provvedimento di rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare della difesa alla corte d’appello affinché, tramite un incidente di ...

Infortunio Icardi - il giocatore pensa all’operazione al ginocChio : Infortunio Icardi, si pensa all’operazione – La vicenda Icardi in casa Inter sta assumendo sempre di più contorni non chiari, indefiniti, che labili spaziano tra la realtà e una presunta finzione, a scudo di una situazione di insofferenza e distacco tra il giocatore e la società. La settimana scorsa la decisione dell’Inter di sottoporre il […] L'articolo Infortunio Icardi, il giocatore pensa all’operazione al ginocchio proviene da ...

Stonehenge : le 'Pietre Blu' per gli antiChi erano una rappresentazione del cielo : Un team di ricerca ha scoperto il punto esatto in cui c'erano le cave da cui furono estratte le misteriose "Pietre Blu" di Stonehenge. Si aggiungono dunque nuove conoscenze sul più famoso sito megalitico del mondo. Secondo alcuni ricercatori l'utilizzo delle Pietre Blu dimostra inoltre che le popolazioni antiche vedevano in esse una "chiave per il cielo". La scoperta delle cave delle 'Pietre Blu' di Stonehenge Da molto tempo è noto che le ...

Teo Mammucari : figlia - fidanzate e carriera. Chi è il presentatore : Teo Mammucari: figlia, fidanzate e carriera. Chi è il presentatore Dagli anni ’90 ad oggi Teo Mammucari ha presentato i programmi più divertenti della televisione italiana. Dagli scherzi telefonici ai quiz a premi fino ad arrivare ai film, Teo ha dimostrato di sapersi adattare a ruoli e compiti diversi. Mammucari inoltre è stato spesso al centro del gossip italiano per i numerosi flirt e le storie d’amore con volti noti del ...

Niccolò Zaniolo - la stranissima cena nel noto locale di Milano : con Chi era a tavola : La presenza di Nicolò Zaniolo in un noto locale milanese ha scatenato le voci sul futuro del giovane talento romanista. Secondo il Giornale, Zaniolo è stato avvistato al ristorante "Il Kaimano" in zona Brera, in compagnia di suo padre e due persone che parlavano animatamente in spagnolo. L'interesse

Roma - Manolas infortunato : derby a forte risChio - si spera per la Champions : Tutto gira intorno a Manolas. Perché con lui è una Roma, senza un'altra. Nel senso che per la tenuta difensiva dei giallorossi il difensore greco è importante quasi come una delle dodici fatiche di ...

Chiesa o Nainggolan? No - la scena è tutta di Abisso : Fiorentina-Inter finisce nel tumulto generale e Spalletti... : Il Corriere dello Sport parla di Fiorentina-Inter e spiega come non siano stati i vari campioni a prendersi la ribalta, quanto invece l'operato arbitrale. 'La scena, più di Chiesa o Nainggolan, l'hanno occupata Abisso ...

Ranking Atp : CecChinato supera Fognini e diventa numero uno italiano : TORINO- Marco Cecchinato è il nuovo numero uno italiano. Questa la novità importante nel Ranking Atp del 25 febbraio. Il tennista siciliano, nonostante l'eliminazione al debutto a Rio de Janeiro, ...

Tessera sanitaria nelle slot maChine : Su oltre 19 miliardi di euro spesi dagli italiani nel gaming, oltre 10,3 sono finiti in new slot o video lottery. Presto un sistema di lettura della Tessera sanitaria limiterà fisicamente la giocata solamente ai maggiorenni, come già accade per i distributori automatici di sigarette. Un meccanismo che, per i futuri percettori del reddito di cittadinanza, potrebbe significare la perdita del diritto al sussidio visto che consentirebbe ...

Nuova classifica ATP – Djokovic si conferma numero 1 - CecChinato supera Fognini e diventa il miglior azzurro : Tennis, Ranking ATP: Cecchinato scavalca Fognini e Djokovic resta leader. La Nuova classifica maschile E’ immutata la top ten del ranking mondiale Atp con Novak Djokovic sempre primo dopo il trionfo nel primo Slam stagionale a Melbourne davanti a Rafael Nadal, terzo Alexander Zverev. Novità invece tra gli italiani con Marco Cecchinato che scavalca Fabio Fognini salendo al 16esimo posto contro il 17esimo del ligure. Progressi anche ...

Catania : esonerato Sottil - panChina a Gautieri : Secondo quanto riporta Sky Sport , il Catania ha deciso di esonerare l'allenatore Andrea Sottil dopo la sconfitta sul campo della Viterbese. La squadra siciliana, quarta in classifica nel girone C del campionato di Serie C, ha ...

Operazione Geenna - Sorbara ha Chiesto di essere interrogato dai pm della Dda : 'Vuole dimostrare la propria innocenza alle gravi accuse che gli sono contestate e assicura non voler nascondere nulla al pm'. Così l'avvocato Raffaele della Valle annuncia che il suo assistito Marco ...

Operazione Geenna - Sorbara ha Chiesto interrogatorio ai pm della Dda : 'Vuole dimostrare la propria innocenza alle gravi accuse che gli sono contestate e assicura non voler nascondere nulla al pm'. Così l'avvocato Raffaele della Valle annuncia che il suo assistito Marco ...