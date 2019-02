Chelsea | Sarri nell' occhio del ciclone anche per colpa di Kepa

Chelsea - dopo il ko con il City Sarri traballa sempre più - ma lo stop al mercato lo rafforza : Non c'è pace a Stamford Bridge. Il Maestro della Grande Bellezza a Napoli, idolatrato come l'artefice della riscossa partenopea contro lo strapotere juventino, viene subissato di cori offensivi dal ...

Clamoroso al Chelsea - Kepa rifiuta il cambio : Sarri furioso [VIDEO] : Si è giocata la finale di Carabao Cup, sono scese in campo Chelsea e Manchester City, la partita non si è risolta nei 120 minuti poi i calci di rigori con il successo della squadra di Guardiola dopo gli errori di Jorginho e David Luiz. Ma è Clamoroso quanto successo pochi secondi prima della fine della partita. Il portiere Kepa soffre di crampi e Maurizio Sarri chiama subito il cambio, è pronto Willy Caballero ma salta tutto per il rifiuto ...

Il Chelsea affonda ai rigori insieme a Sarri - a Wembley Coppa di Lega al City [GALLERY] : Niente Coppa di Lega per Maurizio Sarri, il Chelsea ko ai rigori: il Manchester City si aggiudica la Carabao Cup Altro buco nell’acqua per Maurizio Sarri alla guida del suo Chelsea. L’allenatore italiano dopo le delusioni maturate in Premier League ed in FA Cup, non riesce ad aggiudicarsi quello che sarebbe stato il suo primo titolo sulla panchina dei Blues. Dopo una partita a reti inviolate davanti al pubblico di Wembley, sono ...

Il City batte il Chelsea ai rigori. Jorginho lo sbaglia. Sarri furioso col suo portiere : Kepa si è rifiutato di uscire Il Manchester City ha vinto la Coppa di Lega in finale contro il Chelsea di Maurizio Sarri. Quattro a tre il punteggio finale. Con errori di Jorginho e David Luiz per il Chelsea, di Sané per il City. La partita è finita 0-0. È stata una partita diversa dal solito. Intelligentemente, Sarri ha cambiato tattica. Ha lasciato Higuain in panchina e ha schierato una squadra molto attendista. Possiamo dire anche che ha ...