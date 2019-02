Chelsea | dopo il ko con il City Sarri traballa sempre più | ma lo stop al mercato lo

Chelsea - Maurizio Sarri fuori di sé : dopo il vaffa del suo portiere parte la bestemmia a tutta gola in diretta : Ammutinamento in diretta contro Maurizio Sarri , con il tecnico toscano che non riesce a trattenere una bestemmia a tutta gola. Si stanno giocando gli ultimi, drammatici minuti dei supplementari della ...

Chelsea - Kepa prova a fare chiarezza dopo il gran rifiuto : “ho parlato con Sarri - ecco cosa ci siamo detti” : Il portiere dei blues ha provato a fare chiarezza circa quanto successo nel finale del match con il Manchester City Quanto avvenuto nella finale di Carabao Cup tra Chelsea e Manchester City resterà impresso nella mente dei tifosi dei blues, che mai avevano assistito al rifiuto del cambio da parte di un proprio giocatore. AFP/LaPresse Protagonista il portiere Kepa, che ha rifiutato il cambio con Caballero stabilito da Sarri negli ultimi ...

Gianfranco Zola - paura per il vice di Sarri al Chelsea : dopo l'operazione torna in ospedale : paura per il vice allenatore del Chelsea, Gianfranco Zola, costretto a tornare in ospedale a Londra dopo alcune complicazioni post-intervento. L'ex azzurro, oggi stretto collaboratore di Maurizio Sarri, era stato operato per la presenza di calcoli biliari. A riposo dopo l'intervento, Zola non ha pot

Dopo Benitez - Sarri : l’ombra lunga di Zidane sul Chelsea : Incubo di Rafa Zinedine Zidane, ancora lui. Dopo Rafa Benitez, ecco Maurizio Sarri. A Londra sono convinti che il prossimo allenatore del Chelsea, che arrivi a campionato in corso oppure a fine stagione, sarà l’ex tecnico del Real Madrid. E dire che lì non fece tanto male. Da allenatore del Real Madrid, ha vinto tre Champions League (record di vittorie condiviso con Bob Paisley e Carlo Ancelotti), un campionato spagnolo, due Supercoppe ...

Video Sarri - non saluta Guardiola dopo City-Chelsea 6-0 : Video Sarri, brutta figura dopo il set di Manchester – Da qualche settimana il suo Chelsea fatica, balbetta, arranca in campionato. I blues ieri hanno dato dimostrazione di non star attraversando un grande periodo: ad Etihad il Manchester City ha passeggiato su quel che resta della squadra di Sarri, messo in discussione ora come non […] L'articolo Video Sarri, non saluta Guardiola dopo City-Chelsea 6-0 proviene da Serie A News Calcio - ...

City-Chelsea - Guardiola assolve Sarri dopo la mancata stretta di mano : Maurizio Sarri non ha stretto la mano a Guardiola dopo la pessima sconfitta contro il City per 6-0 Maurizio Sarri ha perso malamente col suo Chelsea, un 6-0 netto contro il City del collega Guardiola. La mancata stretta di mano tra i due ha fatto molto discutere, con lo spagnolo che ha provato ad ottenere un saluto senza successo. Nel post gara però lo stesso Guardiola ha assolto Sarri da ogni responsabilità in merito al fatidico ...

Chelsea - Sarri contestato da un tifoso dopo il Bournemouth : 'È stato terribile - dovresti dimetterti' : Non c'è pace per Maurizio Sarri , allenatore del Chelsea dalle ultime deludenti prestazioni. Se il 2-0 incassato all'Emirates nel derby londinese contro l'Arsenal aveva aperto le prime crepe nello ...

Chelsea - Sarri dopo il poker del Bournemouth : 'Siamo in difficoltà dal punto di vista mentale. Higuain deve migliorare' : A commentare il ko è stato l'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri : "Siamo in difficoltà dal punto di vista mentale " le sue parole a Sky Sport - credevamo di aver acquisito i meccanismi per ...

Daily Express : «Assalto del Chelsea a Coutinho per il dopo Hazard» : TORINO - Il Chelsea è una delle società d'Europa più attive nel calciomercato. Il club di Premier League, dopo l'acquisto di Pulisic e l'arrivo di Higuain a Londra, continua a lavorare per presente e ...

Chelsea - Higuain risponde così dopo le ultime critiche : “Se qualcuno parla male di te, devi esserne orgoglioso perche’ vuol dire che la tua vita e’ piu’ importante della sua”. Sono le parole di Gonzalo Higuain direttamente su Instagram. “Quando non pensi a nessuno, ti concentri sulle tue cose e raggiungi certi risultati, sembra che dai fastidio ad alcune persone che, lontane dal mettersi al lavoro e a sforzarsi dal raggiungerlo, si prendono il disturbo di ...

Higuain risponde alle critiche su Instagram dopo il passaggio al Chelsea : L'addio di Gonzalo Higuain al Milan si è ormai consumato da una settimana. Lui è già sceso in campo nel match di FA Cup tra Chelsea e Sheffield Wednesday e lo stesso ha fatto il suo erede, Piatek, ...

FA Cup 2019 - il calendario degli ottavi : Chelsea-Manchester United dopo il sorteggio : L'FA Cup sta per entrare nel vivo: nella giornata di martedì infatti si concluderà il quadro dei sedicesimi di finale. Intanto però è stato sorteggiato il tabellone degli ottavi di finale, che regala ...

Coppa di lega inglese - festa Chelsea dopo i calci di rigori : è finale - Tottenham ko [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Milan - dopo il giallo della foto Higuain va in panchina. Si rafforza l'ipotesi Chelsea : ... sempre più potenziale transfuga nel mercato di gennaio destinazione appunto Londra, dalla foto ufficiale della squadra con il principe Al Faisal, ministro dello sport saudita. Pubblicata sul profilo ...