Che tempo che fa | lezioncina buonista di Roberto Saviano | frecciata a Matteo Salvini

Maltempo : onda trascina 3 ragazzi in mare nel Catanese - continuano le ricerChe : Proseguono le ricerche dei 3 giovani, tra i 21 e i 27 anni, che risultano dispersi forse in mare a Santa Maria la Scala’, nel Catanese. I tre erano stati visti l’ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda e trascinata in mare. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia. Sul molo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e gli uomini della Guardia ...

Maltempo : onda trascina 3 ragazzi in mare nel catanese - continuano le ricerChe : Proseguono le ricerche dei 3 giovani, tra i 21 e i 27 anni, che risultano dispersi forse in mare a Santa Maria la Scala’, nel catanese. I tre erano stati visti l’ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda e trascinata in mare. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia. Sul molo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e gli uomini della Guardia ...

“Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 24 febbraio 2019 – Andrea Camilleri - Teo Teocoli - Massimo Boldi - Vittorio Sgarbi tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 24 febbraio 2019 – Andrea Camilleri, Teo Teocoli, Massimo Boldi, ...

Che tempo CHE FA/ Luciana Littizzetto : 'c'è una maschera di bellezza per la Iolanda' : Che TEMPO che fa, anticipazioni e ospiti 24 febbraio: da Roberto Saviano a Daniele Silvestri, Andrea Camilleri fino a Teo Tecoli e Vittorio Sgarbi.

Teo Teocoli/ Video - Sorpresa di Massimo Boldi : 'noi amici sempre' - Che tempo che fa - : 'Talent e reality mi piacciono zero': le parole di Teo Teocoli, che torna in tv ospite di 'Che tempo che fa' da Fabio Fazio su Rai1

ANDREA CAMILLERI/ Video 'Ho una fiducia sconfinata nell'umanità' - Che tempo che fa - : ANDREA CAMILLERI si racconta in tv ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Parlerà di Montalbano ma anche del suo passato politico.

Maltempo : raffiChe di vento fino a 61 - 3km/h a Firenze : Problemi per il vento oggi anche a Firenze dove in mattinata sono state registrate raffiche fino ad oltre 61,3 km orari che hanno creato qualche problema anche all’aeroporto Amerigo Vespucci dove, però, grazie anche al fatto che il vento nel corso della giornata è calato sono stati dirottati solo 3 voli in arrivo e due in partenza. Il vento è stato forte anche sulla costa Toscana ma anche qui è calato d’intensità. Il codice giallo ...

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti : Roberto Saviano parla dei migranti : Che tempo che fa, Anticipazioni e ospiti 24 febbraio: da Roberto Saviano a Daniele Silvestri, Andrea Camilleri fino a Teo Tecoli e Vittorio Sgarbi.

Andrea Camilleri/ Video 'Ascoltare sempre le ragioni degli altri' - Che tempo che fa - : Andrea Camilleri si racconta in tv ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Parlerà di Montalbano ma anche del suo passato politico.

Maltempo : raffiChe di vento fino a 61 - 3 km/h a Firenze : Problemi per il vento oggi anche a Firenze dove in mattinata sono state registrate raffiche fino ad oltre 61,3 km orari che hanno creato qualche problema anche all’aeroporto Amerigo Vespucci dove, però, grazie anche al fatto che il vento nel corso della giornata è calato sono stati dirottati solo 3 voli in arrivo e due in partenza. Il vento è stato forte anche sulla costa Toscana ma anche qui è calato d’intensità. Il codice giallo ...

A rischio milioni di alberi nel centro-sud : maltempo e vento li distruggono perché manca la manutenzione : Gli alberi e i rami che continuano a cadere ormai da due giorni nel centro-sud sono stati abbattuti dal maltempo. Ma non solo. La mancanza di manutenzione è la vera causa di questo grave danno ambientale nelle nostre città. E’ quanto afferma la Coldiretti spiegando che il verde urbano pubblico in Italia è aumentato del 3,7% in un quinquennio ed ha raggiunto nei capoluoghi di provincia oltre 564 milioni di metri quadrati che corrispondono ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia vola in Lituania per l’ultima partita - tempo di esperimenti per SacChetti : Il cammino della Nazionale italiana di Basket verso il Mondiale 2019 si è di fatto concluso nella serata di venerdì. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha infatti demolito l’Ungheria con il punteggio di 75-41 strappando il biglietto per la Cina, sede della prossima rassegna iridata ad inizio settembre, e rendendo del tutto ininfluente l’esito dell’incontro di domani in Lituania. La partita sarà importante soprattutto per ...

Maltempo al centro sud - raffiChe di vento a 70 all’ora : ecco dove le scuole resteranno chiuse : Da Napoli a Pozzuoli, passando per Siracusa e Sulmona: in queste città, e in altre che potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, le scuole resterenno chiuse domani, lunedì 25 febbraio.Continua a leggere

Maltempo Campobasso - emergenza vento : anChe oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco : A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il ...